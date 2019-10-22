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Teröristlerin roketli saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roket saldırısında yaralanan er şehit oldu.

22.10.2019 15:36Teröristlerin roketli saldırısında yaralanan asker şehit oldu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roket saldırısında yaralanan er şehit oldu.
İlçenin İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu ile Kozlu Üs Bölgesi arasında devriye gezen askerlerin bulunduğu zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roket saldırısında ağır yaralanan er Zekeriya Altunok (32), tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Servisine alındı.
Er Altunok, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi hastane morguna alınan Altunok'un, olayı duyan ailesi de hastaneye geldi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 20 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen olayda, teröristlerin attığı roketin isabet ettiği zırhlı askeri araçtaki Altunok'un da aralarında bulunduğu 5 asker yaralanmıştı.

Ağrı, İran, Güncel

Kaynak: AA

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