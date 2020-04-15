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Teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan işçi toprağa verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan işçi Yasin Sağır (28), memleketi Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler Mahallesinde toprağa verildi.

15.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:43
Teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan işçi toprağa verildi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan işçi Yasin Sağır (28), memleketi Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler Mahallesinde toprağa verildi.

Silopi ilçesi Cudi Dağı eteklerindeki Kösreli köyü kırsalında yapımı devam eden Şure Tepe güvenlik kulesi yakınlarında terör örgütü PKK mensupları tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş olayda işçi Yasin Sağır şehit olmuştu.

Şehit işçinin cansız bedeni memleketi Dicle'ye bağlı Pekmezciler Mahallesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Silopi, İşçi, PKK, Güncel
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