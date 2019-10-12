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Teröristlerin saldırısında yaralanan Ceren o anları anlattı

Teröristlerin saldırısında yaralanan Ceren o anları anlattıMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesine Suriye'nin Kamışlı kentinden teröristlerce atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Yenituran Mahallesi Hamam Sokaktan an ve an görüntülenen saldırıda şarampol parçalarından yaralanan Ceren Türe o...

12.10.2019 18:05
Teröristlerin saldırısında yaralanan Ceren o anları anlattı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesine Suriye'nin Kamışlı kentinden teröristlerce atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Yenituran Mahallesi Hamam Sokaktan an ve an görüntülenen saldırıda şarampol parçalarından yaralanan Ceren Türe o anları anlattı. Türe, işten gelip ekmek almaya giderken YPG'nin havan topundan atılan şarampol parçaları ile yaralandığını söyledi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerce Kamışlı'dan atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Yenituran Mahallesi Hamam Sokakta oturan Ceren Türe o anları gözyaşları ile anlattı. Ceren Türe işten geldiği bir anda her şeyin yaşandığını ifade ederek "Tam eve girmedim. Ekmek almaya gittim. Dediler burada bir bomba patlamış. Panik için de herkes koşuyordu. Ekmek elimde kapıyı açım içeri girim derken. İkinci bomba geldi. Neye uğradığımı şaşırdım. Hiç bilmiyordum. Tek başımaydım. Yan tarafa geçtim. Ben adamın ağzı parçalanmıştı. Ağrı vardı ama ne olduğunu bilmiyordum. Ağzına su döktüm. 112'yi aradım. Yardım edin dedim. Boynum boğazım yüzüm. Bacağımdaki şaranpol girip çıkmış. Çok derin yaralar var. Açtım baktım eve gireceğim" dedi.
Teröristlerin saldırısında yaralanan Ceren o anları anlattı

Nusaybin, Suriye, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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