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Teröristlerin sınırdaki karakola düzenlediği saldırıda şehit olan 2 asker için tören düzenleniyor

PKK/YPG terör örgütünün Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakoluna düzenlediği havan saldırısında şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin ile Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin törenle memleketlerine uğurlanıyor.

28.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:22Teröristlerin sınırdaki karakola düzenlediği saldırıda şehit olan 2 asker için tören düzenleniyor
PKK/YPG terör örgütünün Suriye sınırında bulunan 'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakoluna düzenlediği havan saldırısında şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin ile Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan törenle memleketlerine uğurlanıyor.

PKK/YPG terör örgütü tarafından gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Tekçe Hudut Karakoluna düzenlenen havan saldırısında şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin ile Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin için Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda tören düzenleniyor.

Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri ve askeri yetkililer katılıyor.

Törenin ardından şehit Tekin'in cenazesi Nevşehir'in Avanos ilçesine, şehit Keskin'in cenazesi ise Balıkesir'e gönderilecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Keskin, Güncel

Kaynak: İHA

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