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Teröristlerin tahrip ettiği sağlık merkezi için sosyal mesafeli imza kampanyası

Teröristlerin tahrip ettiği sağlık merkezi için sosyal mesafeli imza kampanyasıŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin, 5 yıl önce çukur eylemleri sırasında ateşe verip, tahrip ettikleri Aile Sağlık Merkezi'nin onarılıp, hizmete alınması için imza kampanyası başlatıldı.

27.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:13
Teröristlerin tahrip ettiği sağlık merkezi için sosyal mesafeli imza kampanyası
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin, 5 yıl önce çukur eylemleri sırasında ateşe verip, tahrip ettikleri Aile Sağlık Merkezi'nin onarılıp, hizmete alınması için imza kampanyası başlatıldı. Kampanya için koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak bir araya gelen ilçe halkı, teröristlerin yaktığı aile sağlık merkezinin hizmete açılmasını istedi.
Silopi ilçesinde 2015 yılında PKK'lı teröristler, yaptığı çukur eylemleri sırasında 4 kattan oluşan 3 Nolu Aile Sağlık Merkezi'ni tahrip edip, ateşe verdi. Nuh Mahallesi'nde 4 bin kişiye hizmet veren aile sağlık merkezi, yaşanan olayların ardından 5 yıldır metruk bina konumunda. Uyuşturucu bağımlıların adresi oduğu belirtilen binanın tekrar aile sağlık merkezine dönüştürülmesi için Nuh Mahallesi sakinleri girişim başlattı. Mahallelerinde aile sağlık merkezine duyulan ihtiyaç ve metruk haldeki binayı kullanan kişilerden rahatsızlık duyduklarını anlatan mahalleli, dün imza kampanyası başlattı.
İLK GÜNDE 150 İMZA TOPLADILAR
İmza kampanyasını koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları kapsamında başlatan mahalleli, ilk günde 150 imza topladı. Mahalleli Mehmet Tayboğa, sağlık hizmeti için başka mahalledeki aile sağlık merkezine gitmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Hastalandığımızda Yenişehir Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezine gidiyoruz. Orası kalabalık oluyor. Eski sağlık merkezimizin bakımının yapılıp, hizmete girmesini talep ediyoruz" dedi.
'SAĞLIK MERKEZİMİZİ GERİ İSTİYORUZ'
Bir diğer mahalleli Reşit Ak ise sağlık merkezlerine kavuşmak istediklerini belirterek, "2015'te sağlık merkezimiz tahrip edildi. Metruk hale gelen binaya uyuşturucu ve alkol bağımlıları geliyor. Burada böyle bir şey istemiyoruz. Aile sağlık merkezimizi geri istiyoruz" diye konuştu. Teröristlerin tahrip ettiği sağlık merkezi için sosyal mesafeli imza kampanyası

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel , Haber
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