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Teröristlerin tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

Teröristlerin tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildiANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosikletin tespit ederek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:00
Teröristlerin tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosikletin tespit ederek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgelerde askeri temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Faaliyetler kapsamında, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin el yapımı patlayıcı ile tuzakladığı bir motosiklet tespit edilerek etkisiz hale getirilirken, şüpheli kişiler hakkında işlem başlatıldı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Komandolarımız Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı."
Teröristlerin tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı, Genel

Kaynak: İHA


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