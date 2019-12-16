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Teröristlerin yaktığı Halk Eğitim Merkezi yeni yerinde kadınların umudu oldu

Siirt Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulu, yeni modern binasında kadınlara yönelik çok sayıda kursla hizmet veriyor.

16.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:54Teröristlerin yaktığı Halk Eğitim Merkezi yeni yerinde kadınların umudu oldu
Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulu, yeni modern binasında kadınlara yönelik çok sayıda kursla hizmet veriyor.
Aynularab (Kobani) olayları bahanesiyle 5 yıl önce PKK/PYD yandaşlarının Siirt'te gerçekleştirdiği saldırılarda ateşe verilen Siirt Halk Eğitim Merkezi, Yeni Mahalle'de inşa edilen modern binasına iki ay önce taşındı.
Merkez, 700 kişilik konferans salonu, 100 kişilik cep salonu, salonu ve çok sayıda atölye ve dersliğe sahip yeni binasıyla kentin önemli bir ihtiyacını karşılıyor.
Yeni yapılan hizmet binasında çeşitli branşlarda açılan kurslara katılan çoğunluğu ekonomik durumu iyi olmayan kadınlar hem meslek öğreniyor hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de sosyalleşme fırsatı buluyor.
Aralarında girişimcilik, dikiş nakış, takı tasarım, ahşap boyama, resim, müzik, ebru sanatı, okuma yazma, giyim ve kuaförlüğün de yer aldığı çeşitli branşlardaki kurslarda günün büyük bölümünü geçiren kursiyerlerin stres atmaları için de çeşitli aktiviteler düzenleniyor.
4 bin 100 kadın katıldı
Siirt Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Saraç Batur, AA muhabirine, iki ay önce yeni binada hizmet vermeye başlayan merkezin kadınlar için çok cazip olduğunu söyledi.

Merkezdeki kursiyerleri üretime yönlendirdiklerini aktaran Batur, bu yıl 4 bin 100 kadının kurslara katıldığını dile getirdi.
Batur, "Geçici hizmet binasında geçen yıl açılan 476 kurstan 10 bin 267 kursiyer faydalandı. Bu yıl bu sayıyı iki katına ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.
El sanatları eğitmeni Kübra İlhan da hafta içi belirli saatlerde verilen kurslarda kadınların isteklerine göre üretim yaptığını söyledi.
Kursa katılanların 3 ay gibi kısa sürede meslek sahibi olabildiğine dikkati çeken İlhan, "Özellikle el sanatları kurslarına yoğun bir ilgi var. Merkeze gelen kadınlar ev ortamında sanat faaliyetleri icra ediyor. Uygulama atölyesinde kadınlar atık bal kutusu ile kavanozları sanat eserine dönüştürüyor." diye konuştu.
"Burada olmaktan çok mutluyum"
Kursiyerlerden 58 yaşındaki Belire Çekmen, nevresim diktiğini belirterek, "Hafta içi her gün buraya gelerek perde ve nevresim dikiyorum, çeşitli el sanatları kursunda meslek öğreniyorum. Birçok kadın da çocuklarına veya torunlarına elbise ve çeyizlik ürün dikiyor. Burada olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Sultan Olcay da 4 yıldır giyim kursuna devam ettiğini, HEM'in okuyamayan genç kızlara, eşinden ayrılmış ve çocuklarıyla hayat mücadelesi veren kadınlara umut olduğunu vurgulayarak, "HEM, el sanatları kurslarına katılan kızları meslek sahibi yapıyor. İş hayatında yer almayan kadınlar burada üretimi öğrenerek meslek sahibi oluyor. Ürettiklerinden elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkı sunuyor." şeklinde konuştu.

Yeni Mahalle, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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