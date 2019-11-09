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Teröristlerin zarar verdiği Tel Abyad'daki Ermeni Kilisesi onarılıyor

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Ermeni Kilisesi'nin temizlenerek yeniden elden geçirildiği bildirildi.

09.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:04Teröristlerin zarar verdiği Tel Abyad'daki Ermeni Kilisesi onarılıyor
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Ermeni Kilisesi'nin temizlenerek yeniden elden geçirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad'da hayatın normale dönmeye devam ettiği belirtildi.
Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmalarının sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Tel Abyad'daki Ermeni Kilisesi'nin de temizliğinin yapıldığı ve daha önceden kırılmış olan camların değiştirilip yenilendiği kaydedildi.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel

Kaynak: AA

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