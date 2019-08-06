Haberler» 3. Sayfa» Haber

Terörle bağlantılı oldukları değerlendirilen 11 yabancı uyruklu yakalandı

Bursa TEM ve İstihbarat ekipleri, terör örgütleri ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 11 yabancı uyruklu şahsı sınır dışı etmek üzere gözaltına aldı.

06.08.2019 14:51 Terörle bağlantılı oldukları değerlendirilen 11 yabancı uyruklu yakalandı
Bursa TEM ve İstihbarat ekipleri, terör örgütleri ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 11 yabancı uyruklu şahsı sınır dışı etmek üzere gözaltına aldı.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ortak çalışmalarda terör örgütleri ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 11 yabancı uyruklu şahıs tespit etti. Bursa merkez ve ilçelerde çok sayıda farklı adreslerde ikamet ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda A.M, A.T. Osmangazi, M.A. Yıldırım, A.E. İnegöl, E.E, E.E.A. Orhangazi, H.E.H, S.E, F.Y. Mustafakemalpaşa, İ.A, M.A. ise Nilüfer ilçesinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 11 şahıs sınır dışı edilmek üzere muhafaza altına alınırken şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. - BURSA

TEM Otoyolu, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:52   İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
16:50   Alanya'da turist taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 11 yaralı
16:49   Şaşkın sürücü 3 metrelik duvardan bahçeye düştü
16:49   Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
16:47   Facianın yaşandığı pikniğin görüntüleri ortaya çıktı
16:45   Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı
16:44   Marmaris'te yolcu minibüsü kaza yaptı; 11 yaralı