Terörle Mücadele Etkin Şekilde Yapıldı"

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İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Muş'ta büyük ölçüde dağdaki tehdit ve silahlı terör etkisiz hale getirilmiştir. Geçen 1,5 yıl içerisinde daha yüksek bir kapasiteyle devlet bu terörü önlemeye yönelik çalışmaları özellikle bölgede daha etkin bir şekilde sürdürdü." dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirilen İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) kapsamında kente gelen Bakan Yardımcısı Erdil, Muş Valiliği Toplantı Salonu'nda basına kapalı düzenlenen "İZDES İl Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.Erdil, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının Muş'taki vatandaşlara sunduğu kamu hizmetlerini, vatandaşa dokunan hizmetlerin genel olarak bir değerlendirmesini yaptıklarını söyledi."İZDES'in amacı İçişleri Bakanlığının taşradaki hizmet kapasitesini ölçümlemek, değerlendirmek, görmek ve bununla birlikte merkezle taşra arasındaki iletişimi geliştirmek, koordinasyonunu ve iş birliğini artırmaktır." diyen Erdil, şöyle devam etti:"Taşradan, illerimizden öneri ve şikayetlerini dinleyip merkeze taşımak İZDES'in ana amacıdır. Asayiş, huzur, hırsızlık, trafik ve uyuşturucu gibi konularda güvenlik yönetimini değerlendirdik. Bu istikamette de çok şükür Türkiye'de terörle ilgili mücadelede artık terörün özellikle dağda etkisiz hale getirdiğimizi görüyoruz. Muş'ta büyük ölçüde dağdaki tehdit ve silahlı terör etkisiz hale getirilmiştir. Geçen 1,5 yıl içerisinde daha yüksek bir kapasiteyle devlet bu terörü önlemeye yönelik çalışmaları özellikle bölgede daha etkin bir şekilde sürdürdü. Biliyorsunuz, Türkiye'de geçen yıl da bin 740 civarında PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Geçen süre içerisinde 370 civarında terörist kolluk kuvvetlerine adli mercilere teslim olup pişmanlık yasasından faydalandı. Dağa çıkma oranları düştü. Sahada büyük ölçüde arzu edilen huzur ve asayiş sağlanmıştır."Erdil, Türkiye'de son 3 ayda eğitim, takip, denetim, ceza gibi yaptırımlarla trafik kazalarında yüzde 30 bir iyileşme sağlandığını dile getirdi.31 Mart'taki yerel seçimlerin güvenliğinin sağlanması yönünde değerlendirme çalışması yaptıklarını belirten Erdil, şunları kaydetti:"Seçim sürecinde siyasi partilerin çalışmalarını yapması konusunda güvenliğin sağlanması İçişleri Bakanlığının konusudur, gündemidir. Seçim günü sandıkların güvenliğinin sağlanması, seçim ortamının güvenliğinin sağlanması yine İçişleri Bakanlığının ve Yüksek Seçim Kurulunun konusudur. Özellikle bu bölgede seçim güvenliği sağlanması, seçim çalışmalarının daha özgür bir ortamda sürdürülmesi istikametinde de devletin görevleri var. Devlet siyasal iradenin oluşmasını sağlamak için ilgili önlemleri almak zorundadır. Halkın üzerinde bir takım siyasal oluşumlar, teröre sırtını dayayarak, silahlı terör örgütünü arkasına alarak toplum üzerinde oluşturdukları baskıyı, korkuyu ve şiddeti de önleme zorundadır devlet."Muş Valisi GündüzözMuş Valisi İlker Gündüzöz de Bakan Yardımcısı Erdil ve heyetini Muş'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.Toplantının kapasite artırımı yönünde önemli faydaları olacağına inandığını vurgulayan Gündüzöz, şu değerlendirmelerde bulundu:"Muş gelişme potansiyeli olan bir yer ve bu açıdan da önemli adımlar atıldı. Muş'ta bir baraj inşaatı devam ediyor. Ayrıca havalimanı apronu inşallah bitecek. Önemli yatırımların olduğu güzide bir ilimiz. Arzu ettiğimiz yere gelebilmek için tabi kamu düzeninin mükemmel manada kurulması önemli. Bu açıdan da çok iyi noktalara geldiğimizi, vatandaşımızın huzur içerisinde yaşadığını ifade ettik. Hatta gece yarılarına kadar vatandaşımızın sokaklarda dolaştığını, sosyal hayatın bu açıdan oldukça canlı olduğunu da sayın bakan yardımcımıza beyan ettik. İnşallah İçişleri Bakanlığı birimleri olarak ve Muş'taki tüm devlet müesseseleri olarak vatandaşımıza daha iyi hizmet verme açısından elimizden geleni yapacağız."Açıklamanın ardından Erdil, Valilik binasındaki Açık Kapı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğünü ziyaret etti.Erdil, daha sonra Öğretmenevi Konferans Salonu'nda basına kapalı sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.