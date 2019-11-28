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Terörle mücadelede kangal köpekleri görev alacak

Terörle mücadelede de kullanılabilmesi için Sivas'tan gelen 10 yavru kangal köpeği, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

28.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:21

Terörle mücadele görev alacak olan 10 yavru kangal köpeği, İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Terörle mücadelede de kullanılabilmesi için Sivas'tan gelen 10 yavru kangal İl Jandarma Komutanlığı'nda görev alacak.

"BU KÖPEKLERİMİZ HER TÜRLÜ TEHLİKEYE HAZIRDIR"

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu üyesi, sertifikalı kangal yetiştiricisi Ümit , "Sivas'tan getirdikleri kangal yavru köpeklerin güvenlik güçleri tarafından kullanılmaya başlanılmasının gurur verici olduğunu dile getirdi. Taşdelen, "Şuanda Sivas'tan 10 adet yavrumuzu Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na teslim etmiş bulunuyoruz. İnşallah devamı gelecek diye düşünüyoruz. Bu köpeklerimizin burada yer alması bize gerçekten onur ve gurur verici. köpekleri bilindiği gibi dünyaca tanınmış bir köpektir. Bu köpekler içgüdüsel olarak eğitimli bir köpektir. Bulunduğumuz üs bölgelerinde uzaktan gelebilecek tehlikeyi sezebilecek kapasitededir. Bu köpeklerimiz her türlü tehlikeye hazırdır. Önceden alarm sistemi olarak kullanılabilir bu köpekler dünyanın markasıdır. Milli değerimizdir, sahip çıkılması güzel bir şeydir" dedi.

"BİZE ONU VE GURUR VERECEK"

Kangal köpeklerin diğer köpeklerden daha zeki olduğunu belirten Taşdelen, "Milli değerimiz olan kangal köpeklerimizi buraya hibe etmeye getirdim. Milli değerimiz olan kangal köpeklerinin burada yer alması bizlere onur ve gurur verecek. Kangal köpeklerimiz dünyaca ünlü olduğu için her konuda her alanda zekasıyla içgüdüsel olarak her türlü imkana sahip bir köpektir. İl Jandarma Komutanlığı'mıza hayırlı olsun diyoruz. İyi günlerde kullanmalarını diliyoruz" diye konuştu.

Yerli ve milli koruma köpeği kangal, dünyanın en güçlü ve zeki köpekleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Terörle mücadelede kangal köpekleri görev alacak

Taşdelen, Kangal, Siirt, Güncel

Kaynak: İHA


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