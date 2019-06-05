"Terörle mücadelede kararlılığımız sürecek"

Kaynak: İHA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çan'da düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Burada konuşan Turan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta devam eden 'Pençe' operasyonuna değinerek, "Terörle mücadelemizde kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. Çan Belediyesi Menderes Parkında düzenlenen bayramlaşma törenine çevre ilçe belediye başkanlarının yanı sıra partililer de katıldı. Burada partililere hitap eden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de ve Türkiye'de yeni sistemle beraber ittifaksız partilerin başarılı olma imkanı ve ihtimali olmadığını söyledi. Turan, "17 yıl emek verdik, baç tacı. Ama yeni stratejiye göre ittifak yapmazsanız, kapınızı, gönlünüzü açmazsanız, AK Parti veya başka birisi, bunların büyüme imkanı ve ihtimali yok. İttifakla beraber bu sırf resmi ittifak değil, adam önceden şu partideydi, buradaydı. Bu düşüncelerden kurtulun artık. AK Parti yüzde 50 oy alan Türkiye'nin birinci partisi ise her görüşü, her fikri, her zikri kendi yanına alma, beraber yol alma imkanına sahiptir. Biz bu öz güvendeyiz. Bize muhalif olan bir sürü parti Sayın Erdoğan'la beraber yol yürümeye başlamadı mı. Ne oldu, onlar içinde iyi oldu. AK Parti içinde iyi oldu. Ama en önemlisi Türkiye için iyi oldu. Türkiye'nin büyümesine her küçük partinin katkısı olmuş oldu. Gelinen yerde bu ittifakla beraber büyük hizmetlere imkan sağlandı. Adım atıldı. O yüzden küçük olsun benim olsun, değil beraber olsun. Tek Millet, Tek Devlet, Tek Vatan diyen kim varsa baş tacı diyeceğiz. Bizim için ölçü bu" dedi."Türkiye'nin terörle mücadelesinde çok büyük bir adım atılıyor" TSK'nın Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı 'Pençe' operasyonuna devam ettiğini ifade eden Bülent Turan, "Türkiye'nin terörle mücadelesinde çok büyük bir adım atılıyor. Tüm imkanlar zorlanarak, tüm imkanlar seferber edilerek bu ülkenin beraberliği, milli birliği için adımlar atılıyor. Kuzey Irak'taki operasyon hem Suriye'de, hem İran'da, hem Rusya'da, hem Amerika'daki toplantılarda elimizi daha da güçlendirecek olan bir adım. Terörle mücadelemizde kararlılıkla devam edeceğiz. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ortak değerler olması lazım. Bu ortak değerleri, meseleyi masaya yatırdığımızda şu Kuzey Irak'taki operasyonla ilgili Ana muhalefetin bir tek ifadesini gördünüz mü? Var mı bir açıklaması? Var mı bir moral motivasyonu? Maalesef yok. Oysa biz terör başta olmak üzere ortak sorunlarımıza tüm partilerin siyasi parti gözetimi yapmaksızın beraber adım atmasını, askere beraber sahip çıkmasını isteriz. 3 tane kendini bilmezin televizyonda çıkıp da askerimize laf atmasının bizim için bir kıymeti yok. Askerimiz gereğini yapacak ve haddiniz bildirecektir" diye konuştu. Türkiye'nin S-400 füze alımına da değinen Turan, 1 saatte 18 bin kilometre hızda, 400 kilometre menzilli, 185 kilometre irtifaya sahip teknolojinin ülke savunması için ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Milletvekili Turan ayrıca NATO üyesi olarak istenilenin verilmemesi durumunda Türkiye'nin her koşulda alternatifi olduğuna dikkat çekti. Turan, F-35 savaş uçaklarının alımı konusunda yaşanan polemiğe ilişkin durumun olumlu sonuçlanacağı kanaatini bildirdi."Sayım durduruldu, itiraz etmek zorunda kaldık" İstanbul'daki seçimlerde bir tartışma konusunun ortaya çıktığını da söyleyen Turan, "30 bin fark az bir sayımda 15 bine düştü. ve bu sayım devam ederken, CHP'nin itirazıyla beraber sayım durduruldu. Bakın, önemli bir şey söylüyorum. 30 bin fark var iki parti arasında, AK Parti tekrar sayalım yanlış var diyor. Sayım tekrar başladığında 30 bin olan fark 15 binlere düşüyor. Ama bu arada CHP sayımı durdurmak için başvuruyor. Şimdide diyorlar ya niye seçim yaptınız. Mecbur kaldık. CHP'nin tekrar sayıma itirazı olmayıp, sayım bitseydi. ya Binali Yıldırım, ya CHP adayı kazanmış olacaktı. Ama sayım durduruldu ki, itiraz etmek zorunda kaldık. ve itirazımızı haklı bulan YSK'da tekrar seçim kararı aldı" dedi."FETÖ ve PKK, AK Parti'nin değil, Türkiye'nin düşmanı" Türkiye'nin ortak değerleri olduğunu da anımsatan Turan, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:"Bir belediyenin alınması yada kaybedilmesi hepimizi üzer veya sevindirir. Ama dünyanın sonu değildir. 23 Haziran'da hangi aday kazanırsa kazansın baç tacı. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye'nin ortak değerleri var. Ben İstanbul'daki CHP adayının siyasi tarihinde, geçmişinde ve kampanyasında FETÖ'ye, DHKP-C'ye, PKK'ya karşı bir tek kelime etmemesini siyaseti bir tarafa bırakın, bir Türk genci olarak kabul etmiyorum, edemiyorum. Bu yanlış bir şey. FETÖ ve PKK, AK Parti'nin değil, Türkiye'nin düşmanı. O yüzden düşmanımıza karşı beraber olmak ve hep beraber omuz omuza mücadele etmek görevimiz olması lazım. Ama bu yanlışları, güya bu seçim stratejilerini halkımız iyi değerlendirecek. Bakın seçim bittiğinde İstanbul'da 15-16 günlük başkanlık yaptı ya, CHP adayı. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu her toplantı da beraber oturdular. Eş başkan gibiydi. Hatırlayın her toplantı da İmamoğlu ve Kaftancıoğlu yan yana beraber oturdular. Eş başkanlık yaptı. Görüntü verdi. Belediyeyi ben yöneteceğim dedi. Biz Kaftancıoğlu'nun kim olduğunu biliyoruz. Tweetlerinden, çalışmalarından, konuşmalarından, peki şimdi soruyorum nerede Kaftancıoğlu. Kampanya'dan beri hiç gören var mı? Adeta hem Kılıçdaroğlu'nu, hem Kaftancıoğlu'nu, hem Sezgin Tanrıkulu tazrı CHP'lileri bir odaya kilitlediler. Sözüm ona sevgi pıtırcığı gibi gösterilen adamları öne çıkardılar. Halkımızın bunları yutmayacak. İstanbul'daki aday, CHP adayı olduğunu herkese söyleyeceğiz. CHP'nin kim olduğunu biz iyi biliyoruz. Öyle kandırmacalarla, yok Yasin okudum, yok herkesi sevdim, sahte din sömürüsü anlayışıyla bu millet kandırılmaz. Bu millet herkesin ciğerini, tarzını biliyor. Canan Kaftancıoğlu'nu saklayan adamlar. Kılıçdaroğlu'nu geri çeken adamlar, bir başka hesap için bunu yapıyorlar. Ama göreceksiniz, İstanbul'da da inşallah AK Parti Belediyesi devam eder."(Sevdanur Şahin - Güven Şahin/İHA)