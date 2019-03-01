Terörle Mücadelemiz, Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Sürecek"

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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Jandarma teşkilatımız, kendisine tevdi edilen görevleri; yüce milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir, direktif ve himayeleriyle, Sayın İçişleri Bakanımızın emir ve direktifleri gereğince son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, kesintisiz operasyon mantığıyla, gece gündüz, kış yaz, soğuk sıcak demeden mücadeleye devam edecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.Orgeneral Çetin, Çanakkale'de 116. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığında düzenlenen 1999-1 tertip acemi erlerin yemin törenine katıldı.Törende konuşan Çetin, ülkede terörle mücadele konusunda, tarihte görülmemiş bir mücadele olduğunu söyledi.Tam bir uyum ve topyekun mücadele kararlılığıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Çetin, şöyle devam etti:"Jandarma teşkilatımız, kendisine tevdi edilen görevleri; yüce milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir, direktifleri ve himayeleriyle, Sayın İçişleri Bakanımızın emir ve direktifleri gereğince son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla, gece gündüz, kış yaz, soğuk sıcak demeden mücadeleye devam edecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Allah'ın yardımıyla, vatandaşımızın desteğiyle, milletimizin sevgi ve güveniyle dağlardaki PKK teröristi başta olmak üzere bütün teröristlere karşı mücadelemiz, Cudi'de, Gabar'da, Herekol'da, Kato'da, Faraşin'de, Bestler-Dereler'de, Tendürek'te, Ağrı'da, Tunceli'de, Hakkari'de, Diyarbakır'da ama ülkemizin her karış toprağında ve her yerinde devam edecektir.""Kutsal bir vazifenin başlangıcına adım atıyorsunuz"Çetin, Türk bayrağı ve silahlara el basarak yemin eden acemi erlerin, kutsal bir vazifenin başlangıcına adım attığını dile getirdi.Yemin eden erlere seslenen Çetin, "Türkiye Cumhuriyeti sizlerin sarsılmaz omuzlarında daima yükselecek ve bayrağımız, kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir. Üzerinde yaşadığımız toprağı mukaddes bir vatan yapmak için canlarını seve seve feda eden, sarsılmaz inançları ve eşsiz cesaretleriyle aziz milletimizin kaderini değiştiren; başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi şükranla ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından 1999-1 tertip 1300 acemi er yemin etti, resmi tören geçişi yapıldı.Törende, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük ile askerlerin yakınları hazır bulundu.