TSK envanterine yerli ve milli silah "Songar" katılıyor

Savunma Sanayi Başkanlığı, askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda hem gündüz hem gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirilen milli silahlı drone sistemi Songar'ın, TSK'nın envanterine gireceğini duyurdu.

SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞI DUYURDU

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ASİS Elektronik ve Bilişim Sistemleri'nin savunma sanayisindeki faaliyetleri için kurduğu marka olan ASİSGUARD'un geliştirdiği milli silahlı drone sistemi 'Songar'ın, terörle mücadele güvenlik güçlerine destek vereceği bildirildi.

8 ADET TESLİM EDİLECEK

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimize terörle mücadelede silahlı drone desteği geliyor. ASİS A.Ş. ile imzalanan, 'Silahlı Mini/Mikro İHA Projesiyle 8 adet Songar silahlı drone sistemi teslim edilecek. Songar, 5,56 kalibreli makineli tüfek ve 200 mermi taşıma kapasitesine sahip olacak." denildi.