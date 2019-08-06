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Terörle örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 11 yabancı uyruklu gözaltında

BURSA'da, terör örgütleri ile bağlantılı oldukları tespit edilen ve Türkiye'ye girmeleri yasak olan Suriye uyruklu 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

06.08.2019 16:04 Terörle örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 11 yabancı uyruklu gözaltında
BURSA'da, terör örgütleri ile bağlantılı oldukları tespit edilen ve Türkiye'ye girmeleri yasak olan Suriye uyruklu 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yasağı bulunan ve terör örgütleri ile bağlantılı oldukları belirlenen Suriye uyruklu 11 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin kaldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler A.M., A.T., M.A., A.E., E.E., E.E.A., H.E.H., S.E., F.Y., İ.A. ve M.A. yakalanarak, gözaltına alındı.
Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel döküman ve materyal  ele geçirildi.
11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa Göç İdaresi'ne teslim edildi.



Türkiye, Suriye, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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