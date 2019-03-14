Kaynak: AA

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Gündemimiz çocuklarımızı sağlıklı ortamda yetiştirmek olsun. Terör olmasın. Terörü gündemimizden çıkaralım" dedi.Vali Çağatay, valilik konferans salonunda düzenlenen 2019 İstihdam Seferberliği toplantısında yaptığı konuşmada, özel bir coğrafyada yaşadıklarını, ilin her ilçesinin farklı bir güzelliği olduğunu anlattı.Bitlis'in genç bir nüfusa sahip olduğunu belirten Çağatay, şunları kaydetti:"İl genelinde 312 milyon lira sosyal yardım yapıldı. Sermayenin ana amacı güvenli bir şekilde yüksek kar sağlamaktır. Bu Türkiye'nin tamamında geçerlidir. Tekstil atölyelerinin ne halde olduğunu buradaki tekstilcilerimiz bilir. Halbuki, burada kiralar ucuz. Organize sanayi bölgelerimiz boş. Destekler var. Gelip burada üretsinler. Bu insanların, buraya gelmesi ve gençlere de destek vermesi gerekir.""Gündemimiz çocuklarımızı sağlıklı ortamda yetiştirmek olsun. Terör olmasın. Terörü gündemimizden çıkaralım" diyen Çağatay, şöyle devam etti:"Bitlis çok güvenli bir il. Bitlis'te İstanbul'un herhangi bir mahallesinin 2 sokağı kadar olay olmuyor. Bu algı ile ilgili bir kez daha düşünmemiz gerekiyor. Bu kadar yaratılan imkan sizleri daha iyi yerlere getirecektir. Siz burada istihdama katkı sağlarsanız bizler de bu kadar sosyal yardım dağıtmayız. Yeni istihdam seferberliğinin başta Bitlis olmak üzere ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum."Programda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü İsmetullah Altun, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Sadullah Korkut, İş-Kur İl Müdürü Mücahit Gülmez ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Cengiz Şahin de birer konuşma yaptı.