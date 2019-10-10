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'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' projesi

Mersin'de 'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' projesi kapsamında, üniversite öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

10.10.2019 16:47'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' projesi
Mersin'de 'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' projesi kapsamında, üniversite öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği görevlilerince, 'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' projesi kapsamında, gençleri terör örgütünün eleman kazanma yöntemlerine karşı bilinçlendirerek onların tuzaklarına düşmelerinin engellenmesi, devlete olan güven ve desteğin güçlendirilerek terörle mücadelede halk desteğinin arttırılması, terör örgütlerinin propagandalarının etkisiz hale getirilmesi, bu örgütlere karşı toplumsal refleks ve bilincin geliştirilmesi, terör dışında şiddete yönelen aşırılıkların ve yeni eleman temin etmelerinin önlenmesi amacıyla bilgilendirme konferansı düzenlendi.

Mersin Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenci ve personele yönelik gerçekleştirilen konferans sonrası, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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