Terörün Bittiği Sason'a Fabrika Yatırımı

04 Aralık 2018 Salı 12:34



04 Aralık 2018 Salı 12:34

Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörün temizlendiği Batman'ın Sason ilçesi yatırımlara kucak açmaya başladı. İlçede, 300 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikası açıldı.Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla terörün sona erdiği ve huzur ortamının hakim olduğu Batman'ın Sason ilçesine yatırımlar da gelmeye başladı. İlçede yapımı tamamlanarak, bir süre sonra çalışmaya başlayan tekstil fabrikasının açılış töreni yapıldı. Açılışa, Sason Kaymakamı Abdullah Özdalı, Belediye Başkan Vekili Cengiz Çoban, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım, fabrika yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.Açılışta konuşan N&K Grup Tekstil Firması Müdürü Erkan Kurt, fabrikanın bin 200 metrekare kapalı alan üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Şuan yaklaşık çalışma potansiyelimiz 300 kişi. Dış giyim üzerine tamamen ihracat endeksli bir yer olarak düşündük. Amacımız Sason'da daha büyük bir potansiyele hitap etmek. Çalışan sayımızın yüzde 70'i bayanlardan oluşuyor. Daha yeni başladık işimize inşallah daha güzel şeyler sunmak için buradayız. Alt katta 200 kişilik çalışan personelimiz var. Orası da yaklaşık 2 bin 800 metrekare alandır. 6 ay sonra da üst katı kurup bin 200 çalışan kapasitesine ulaşmak temel amaçlarımızdan biri. Daha çok bayanları ve genç kesimi çalıştırmak istiyoruz. Çalışamayan bayanlar için kreş açıp onları da aramıza katmak istiyoruz. 6'ncı bölgede olduğumuz için devletin teşvik imkanları var. Devletimizden Allah razı olsun. Bize bu konularda yardımcı oldular. Personellerimizin bütün sosyal haklarını veriyoruz" dedi."Sason'da daha önce çalışma imkanımız yoktu"Sason'da hizmete yeni başlayan tekstil firmasında çalışmaya başlayan genç kızlardan Şükran Karabaş, "Daha önce çalışma imkanımız yoktu Sason'da. Buranın açılması ile benim gibi yüzlerce insan çalışmaya başladı. Hepimiz ekmek paramız için çalışıyoruz" diye konuştu.İşçilerden Ömer Baz ise, "Fabrikamızda şu an 300'e yakın kişi çalışıyor. İşlerimiz gayet iyi ve düzgün gidiyor. İş yeri ile ilgili hiçbir sıkıntımız olmadı. Maaşlarımız ve sigortamız yapılıyor" ifadelerinde bulundu. - BATMAN