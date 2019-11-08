Haberler » Güncel » Terörün tahrip ettiği camiden yeniden ezan sesi yükseldi - Haber

Terörün tahrip ettiği camiden yeniden ezan sesi yükseldi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin tahrip ettiği Ulu Cami'den yeniden ezan sesi yükseldi.

08.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:12 Terörün tahrip ettiği camiden yeniden ezan sesi yükseldi
'ın ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin tahrip ettiği Ulu Cami'den yeniden ezan sesi yükseldi.
2015 yılında teröristlerin saldırısı sonucu tahrip olan Ulu Cami yıkılarak kaymakamlıkça yeniden inşa edildi. Açılışı bugün törenle yapılan Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim okundu ve ilk namaz kılındı.
Kaymakam İsmail , törende yaptığı konuşmada, ilçenin yürütülen çalışmalarla her geçen gün daha da güzelleştiğini söyledi.
Eski Kaymakam Murat Şener zamanında yıkılarak yeniden temeli atılan Ulu Cami'nin açılışının kendilerine nasip olduğunu ifade eden Pendik, "Cumhurbaşkanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yanı sıra kaymakamlığımız ve hayırsever vatandaşlarımızın sayesinde bitirilen tam donanımlı camimiz hayırlı olsun. Birlik ve beraberliğimiz eskiden beri olduğu gibi daim olsun. Bu güzel günde 3 ayrı mutluluğu yaşıyoruz." dedi.
Camide taziye evi ve cenaze yıkama bölümünün de yer aldığını anlatan Pendik, ilçedeki bazı eksikliklerin de bu sayede sona ereceğini aktardı.
Daha sonra caminin yapımında emeği geçenlere belge verildi.
Açılışa, Garnizon Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Cumhuriyet Savcısı Karip Tazegül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Erbağ, İlçe Emniyet Amiri Vekili Ekrem Saygın, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Beytüşşebap, Şırnak, Pendik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:46   HDP önündeki eylemde 67'nci gün; Oğlu kaçırılan annenin feryadı (3)
19:46   Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan evlatları için dua etti
19:46   Arjantin'deki Türkiye Cumhuriyeti Okulunda "Himayedar Günü" etinkinliği
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:44   Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 19:47:59