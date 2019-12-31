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Terörün ve narkotik suçlarının korkulu rüyası: Keskin burunlar

Giresun İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan 'keskin burunlu' 5 köpek hem terörün, hem de narkotik suçların kabusu haline geldi.

31.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:20 Terörün ve narkotik suçlarının korkulu rüyası: Keskin burunlar
İl Komutanlığı bünyesinde görev yapan 'keskin burunlu' 5 köpek hem terörün, hem de narkotik suçların kabusu haline geldi.

Gerek il sınırları gerekse Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı illerdeki olaylarda kullanılan İz takip, Erzak tespit, Bomba arama, Kadavra arama ve Uyuşturucu madde arama köpekleri her gün eğitmenleri eşliğinde görev anında karşılaşılacak ve ortaya çıkacak her türlüğü zorluğu aşmak, görevi başarıyla tamamlamak için hazırlanıyorlar.

'Haklı' burnu ile 20 ton uyuşturucu ele geçirdi

10 yaşında bulunan Labrador Retrieverlar cinsi keskin burunlu uyuşturucu madde arama köpeği 'Haklı' Doğu ve Güneydoğu illerinde ki görevlerinin ardında Giresun'da görev yapmaya başladı. 10 yıldır Jandarma bünyesinde birçok zorlu görev yapan 'Haklı' toplamda 20 ton uyuşturucunun ele geçirilmesine yardımcı oldu.

'Kesit' Doğu Karadeniz'de 66 sığınağın yerini buldu

Belçika Malinois cinsi Erzak tespit köpeği 'Kesit' 5 yaşında ve Doğu Karadeniz bölgesinde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik yürütülen operasyonlarda aktif rol aldı. Kesit, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde 7 ilde cra edilen terör operasyonlarında Doğu Karadeniz'de 43'ü 2019 yılında olmak üzere 66 sığınak ele geçirilmesinde jandarmanın en büyük yardımcısı oldu.

İz sürüp kayıpları bulmak onun işi

Coğrafi olarak zorlu araziye sahip olan Giresun'da hem yaşanan birçok kayıp olayında görev alan Labrador Retrieverlar cinsi iz takip köpeği 'Poster'e kayıp olan ya da aranan kişinin giydiği bir eşyayı koklatmak yetiyor.

'Raf' varsa güvendesiniz

2 yaşındaki Belçika Malinois cinsi Bomba arama köpeği 'Raf' bölgede birçok silah kaçakçılığı olayını aydınlattı. 2019 yılında il genelinde yapılan operasyonlarda 41 adet kaçak silah, 42 adet av tüfeği ve bunlara at birçok mühimmatın ele geçirilmesine yardımcı oldu.

Kadavra köpeği 'Sefil'

Yurt içinde yaşanan birçok doğal ve doğal almayan afetlerde görev alan 'Sefil' isimli Belçika Malinois cinsi kadavra köpeği birçok başarılı operasyona imza attı.

Sefil, yıl içerisinde Düzce'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan bir şahsın ve Giresun'da cinayete kurban giden bir şahsın bulunmasında aktif rol oynadı. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

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