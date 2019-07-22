Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ters dönen otomobilden yaralı kurtuldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

22.07.2019 19:19 Ters dönen otomobilden yaralı kurtuldu
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yuntdağı'na bağlı kırsal Müslih ve Örencik mahalleleri arasında meydana geldi. Müslih Mahallesi'nden Örencik Mahallesi istikametine giden Ramazan B. (55) yönetimindeki 45 FP 911 plakalı otomobil, yolun çakıllı olmasının da etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaydı. Yoldan çıkan otomobil şarampole uçarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Ramazan B. yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla ters dönen araçtan çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA
Kaynak: İHA
Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:20   Ormanda kaybolup kayalıklardan düşen alzaymır hastasını jandarma kurtardı
20:13   Bartın'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
20:09   Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
20:07   Kütahya'da tarla kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
20:05   Düğünde 2 kişiyi yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
20:03   Çukura düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
20:01   Alaplı'da skunk ele geçirildi