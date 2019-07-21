Haberler» Güncel» Haber

Ters esen rüzgar itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Batman'ın Karayün köyü yakınlarında çıkan anız yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, ters esen rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

21.07.2019 16:18
Batman'ın Karayün köyü yakınlarında çıkan anız yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, ters esen rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karayün köyü yakınlarında hasadı yapılan buğday tarlasında kalan anızlar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale sırasında rüzgarın ters yönde esmesi sonucu alevler ve yoğun duman ekiplere doğru ilerledi.
Bir anda alevler arasında kalan ekipler yangını güçlükle kontrol altına alabildi.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda itfaiye ekipleri anız yakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Ters esen rüzgar itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı
Kaynak: AA
İtfaiye, Batman, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:06   NATO SAVAŞ GEMİSİ 19 GÜN SONRA KARADENİZ'DEN AYRILDI
17:06   Hong Kong'da halk Çin'e iade yasasını protesto için tekrar sokaklarda
17:05   Plaj Futbolu Milli Takımı İsviçre'ye 4-2 mağlup oldu
17:01   15 yaşındaki gencin kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
17:00   Bahçeli: "Uyuyan devin üzeri örtülmek istenmektedir"
17:00   Köylere ulaşım sağlandı - DÜZCE
16:59   SİLİVRİ'DE İKİ KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI