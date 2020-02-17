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Ters Ev'e 2020'de yeni konsept

ANTALYA'nın turistik bölgesi Kundu'da bulunan Ters Ev'de (Aksiyon Evi), 2020 yaz sezonu için konsept yenileniyor.

17.02.2020 09:03 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:04Ters Ev'e 2020'de yeni konsept

ANTALYA'nın turistik bölgesi Kundu'da bulunan Ters Ev'de (Aksiyon Evi), 2020 yaz sezonu için konsept yenileniyor. Geçen yıl 15 bin kişinin ziyaret ettiği aksiyon evi, 2-20 Mart'ta yenilenme nedeniyle kapalı olacak.

Ev eşyaları, mutfak ve banyolarının ters monte edilmesi ve fotoğraf karelerinde, gezenlerin tavanda yürüme görüntüsüyle ilgi gören 'daki Ters Ev, tekrar düzenleniyor. 2019 yılında 15 binin üzerinde yerli- yabancı tatilcinin ziyaret ettiği Ters Ev'de, konsept yenileniyor. Yepyeni konseptle aksiyon meraklılarına farklı bakış açısı sunulması hedeflenirken, merkezin kurucusu Kaan Karahan, tadilat süresince Ters Ev'in ziyarete kapalı olacağını söyledi. 2-20 Mart'ta kapalı olması planlanan Ters Ev'in tüm odaları ve iç dekorasyonu değiştirilecek.Ziyaretçilerin Ters Ev'e ilgisini sıcak tutmanın tek yolunun dekorasyon yenilemek olduğunu, bunu da yılda 3 kez tekrarladıklarını anlatan Kaan Karahan, "Ters Ev'e gerek ailesi gerek arkadaşlarıyla gelen ziyaretçilerimiz eşsiz bir fotoğraf deneyimi yaşıyor. Bir defa gelenin tekrar gelmesini sağlamak için dekorasyonumuzu sık sık yenilememiz gerekiyor. 2019 yılı içinde 3 kez dekor yeniledim. Geçen yıl 15 bin kişi ziyaret etti" dedi.



Bora Füzesi, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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