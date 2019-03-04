Ters Ev'e Yeni Dekorasyon

Kaynak: DHA

ANTALYA'nın turistik bölgesi Kundu'daki Ters Ev Aksiyon Parkı, sezon hazırlıklarını tamamladı. Yeni sezona özel yeni iç tasarımıyla dikkati çeken Ters Ev'de çocuklar için özel alan yapıldı.2015 yılında açılan Ters Ev Aksiyon Parkı, açıldığı günden bu yana 300 binin üzerinde turisti ağırladı. Yerli yabancı binlerce turistin gezdiği Ters Ev, yeni dekorasyonuyla dikkati çekti. Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 300 metrekarelik arazi içine 85 metrekare inşa edilen Ters Ev, açıldığı günden bu yana farklı milletlerden ziyaretçi ağırladı. Fotoğraf tutkunları başta olmak üzere Ters Ev'in iç mimarisini merak edenler, tesisi görmeye geliyor. Mimari açıdan marjinal olarak adlandırılan Ters Ev, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerle dolup taşıyor. Haftanın yedi günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Ters Ev'in giriş ücreti 15 TL.Ters Ev'in işletme müdürü Ayhan Bilal, açıldığı günden bu yana 6'ncı dekor yeniliğini yaptıklarını söyledi. İçindeki eşyaların ve tasarımın tamamen değiştiğini anlatan Ayhan Bilal, çocukları unutmadıklarının altını çizdi. Çocuklara yönelik vizyon odanın tamamlandığını söyleyen Bilal, "Burayı bizler bir fotoğraf stüdyosu ve aksiyon fotoğraf stüdyosu olarak adlandırıyoruz. Ters Ev'i gezmeye gelenler yüzlerce fotoğraf çekerek hatıra biriktiriyor. Gelinler, damatlar, çiftler aileler akın akın geliyor. Şehir dışından burayı görmeye gelen çiftler oluyor" dedi. Ters Ev'in bir diğer özelliğinin 3 boyut hissi veren 15 derece eğimli yapısı olduğunu hatırlatan Bilal, "Buraya ilk giren dengesini kaybeder, baş dönme hissi yaşar. Havada ve su altında olmanın dışında üç boyut hissini yaşayabileceğiniz bir yer" diye konuştu.Ters Ev'i gezmek için eşi Engin Karabacak ile birlikte Denizli'den geldiğini söyleyen Nurdan Çetin Karabacak, evin içine girdiğinde çok şaşırdığını anlattı. Antalya tatiline çıkmayı planladığında nerelere gidebileceğini araştırdığını ve Ters Ev ile karşılaştığını söyleyen Karabacak, "Dünyada 13, Türkiye'de ise 3 tane olduğunu öğrendim. Eşime mutlaka gitmeliyiz dedim. Tatilimizin ikinci günü ve buradayım. Çok orijinal bir yer. Tüm eşyalar tepede, çok şaşırdım" dedi. - Antalya