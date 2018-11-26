Ters şerit faciası: Ehliyet sınavından dönen genç feci kazada can verdi

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:13



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:13

Ters şerit faciası: Ehliyet sınavından dönen genç feci kazada can verdiGAZİANTEP - Gaziantep'te ehliyet sınavından dönen motosiklet sürücüsüne ters şeritten gelen otomobil çarptı, kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Eyüp Sultan mahallesi 99 cadde üzerinde meydana geldi. Otomobil için ehliyet sınavına girdikten sonra evine gitmek için 27 US 962 plakalı motosikleti ile yola çıkan 24 yaşındaki Engin Çevik, ters şeritten gelen Zekeriya K. yönetimindeki 27 LC 970 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çevik, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Engin Çevik'in Cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Saygın köyüne götürülerek toprağa verilecek.