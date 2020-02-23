Haberler » Güncel » Ters şeritte seyreden sürücü tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu - Haber

Ters şeritte seyreden sürücü tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Denizli-Antalya kara yolunda ters şeritten ilerleyen bir sürücü, adeta ölüme davetiye çıkardı.

23.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 23.02.2020 08:57
Denizli- kara yolunda ters şeritten ilerleyen bir sürücü, adeta ölüme davetiye çıkardı. Bir başka sürücünün cep telefonuyla çektiği görüntüde ters şeritte ilerleyen sürücünün karşıdan gelen araçların uyarılarına aldırış etmeden hızlı bir şekilde kilometrelerce ilerlediği ve tırın altında kalmaktan ise son anda kurtulduğu görülüyor.
Olay, Denizli-Antalya kara yolun Cankutaran mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun Antalya istikametine giren 20 ABC 867 plakalı lüks araç, kent merkezine doğru kilometrelerce ilerledi. Yaşanan bu akıl almaz olay ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.
Görüntülerde karşıdan gelen araçların sürücüyü uzun uzun çaldıkları klaksonlar ile uyardıkları görülürken, sürücünün bunlara aldırış etmeden hızlı bir şekilde ilerlediği görülüyor. Görüntülerde ters şeritte ilerleyen sürücünün tırın altında kalmaktan ise son anda kurtulduğu görülüyor. Ters şeride giren sürücünün akıbeti ise bilinmiyor.
(Semih Can Yılmaz/İHA)
Ters şeritte seyreden sürücü tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Denizli, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 10:07:14