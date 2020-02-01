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Ters yönde giden motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ters yönde ilerleyen motosikletin çarptığı kadın yaralandı.

01.02.2020 20:28 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:34Ters yönde giden motosikletin çarptığı yaya yaralandı
'nin ilçesinde, ters yönde ilerleyen motosikletin çarptığı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi Caddesi'nde Mahmut Kanu U'nun kullandığı 41 ADF 925 plakalı motosiklet, karşıya geçmeye çalışan Türkan Kılıç E'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen ve başından yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, ters yönde giderek yaralamalı kazaya neden olduğu için motosiklet sürücüsü hakkında cezai işlem uyguladı.

Hükümet, Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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