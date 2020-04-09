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Ters yönde giden sürücüye 1228 lira ceza kesildi

Ters yönde giden sürücüye 1228 lira ceza kesildi Karabük'te ters yönde ilerleyen aracın sürücüsüne 1228 lira idari para cezası uygulandı.

09.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:18
Ters yönde giden sürücüye 1228 lira ceza kesildi
KARABÜK - Karabük 'te ters yönde ilerleyen aracın sürücüsüne 1228 lira idari para cezası uygulandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük- Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde, M.G. idaresindeki 06 DJ 2782 plakalı otomobilin yapılan inceleme sonrası ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdüğünün tespit edildiği bildirildi. Açıklamada araç sürücüsüyle görüşülüp teyit edildikten sonra 46/2-h (Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi) maddesinden 1228 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Ters yönde giden sürücüye 1228 lira ceza kesildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Bartın, 3. Sayfa
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