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Ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşüren sürücü kamerada

Ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşüren sürücü kamerada Sürücü suçu kabul edince 1228 TL para cezası yedi Karabük'te ters yönde seyir halindeyken, başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından görüntülenen kamyonet sürücüsüne 1228 lira idari para cezası uygulandı.

10.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:43
Ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşüren sürücü kamerada
Sürücü suçu kabul edince 1228 TL para cezası yedi
KARABÜK - Karabük 'te ters yönde seyir halindeyken, başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından görüntülenen kamyonet sürücüsüne 1228 lira idari para cezası uygulandı.
Karabük-Bartın yolu Beştepeler mevkiinde ters yönde seyir eden araçların sayısı her geçen gün artıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları incelemede, ters yönde giden aracın İ.A. yönetimindeki 78 AAG 010 plakalı kamyonet olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin araç sürücüsü ile iletişime geçmesinin ardından İ.A. suçunu kabul etti. Ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürmesinden dolayı sürücüye 1228 TL idari para cezası kesildi. Ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşüren sürücü kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, 3. Sayfa
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