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Ters yönde giren alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Sarıyer Büyükdere Caddesinde ters yönde giden alkollü sürücü önce ticari taksiye çarptı.

12.01.2020 09:35 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:36
Caddesinde ters yönde giden alkollü sürücü önce ticari taksiye çarptı. Daha sonra başka bir otomobile çarpan alkollü sürücü ortalığı savaş alanına kattı. Beşiktaş yönünde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralı bir kadınında arkadaşını bırakmak istememesi kameralara yansıdı.
Kaza, sabah saat 06.00'da Sarıyer İlçesi Darüşşafaka Mahallesi Büyükdere Caddesi Maslak Mevkii Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya alkollü olduğu öğrenilen Burak Kurtulmuş idaresindeki 34 BNN 787 plakalı otomobil sürücüsünün ters yönden gelmesinden dolayı önüne çıkan Murat Uçal idaresindeki 34 TJF 13 plakalı ticari taksiye çarptı. Taksi sürücüsü kazadan dolayı yol kenarına savrularak durabildi.
Alkollü sürücü hakimiyetini kaybettikten sonra önüne çıkan Hüseyin Acar idaresindeki 34 KD 9959 plakalı otomobile de önden çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 otomobilde savrularak durabildi. Kazadan dolayı otomobil içinde bulunan kişileri gören sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ise hastaneye kaldırdı. 3 aracın karıştığı kazada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan bir kadında ambulanstaki arkadaşını yalnız bırakmak istemedi. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.
Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciler ile otomobiller yoldan kaldırıldı. Bir süre boyunca trafiğin yaşandığı yol tekrar ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(Davut Has/İHA)
Ters yönde giren alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Büyükdere, Sarıyer, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

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