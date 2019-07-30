Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ters yönde ilerleyen sürücüye ceza

Eskişehir'de D-200 çevre yolu üzerinde ters yönde ilerleyerek trafik kullarını alt üst eden araç sürücüsüne polis ekipleri tarafından bin 2 lira para cezası kesildi.

30.07.2019 13:26 Ters yönde ilerleyen sürücüye ceza
Eskişehir'de D-200 çevre yolu üzerinde ters yönde ilerleyerek trafik kullarını alt üst eden araç sürücüsüne polis ekipleri tarafından bin 2 lira para cezası kesildi.

Bursa-Ankara (D-200) çevre yolu üzerinde ters yönde seyir halinde görülen hafif ticari araç, yol üzerinde görevli polis ekiplerince fark edilerek durduruldu. Araç sürücüsüne yapmış olduğu kural ihlali doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nun 46. maddesi gereğince bin 2 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü sağlığı bakımından araç sürmesine bir engel olup olmadığının tespiti amacıyla, Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. ve bağlı yönetmeliğin 90. maddesi gereğince araç sürüsünün sürücü belgesine el konularak sağlık kuruluşuna sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:50   Cizre'de tır devrildi: 2 yaralı
14:50   Ormanda kenevir yetiştiren şahıs jandarmaya yakalandı
14:48   Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
14:47   Geri manevra yapan tur otobüsünün altında kalan sürücü yaralandı
14:46   Pendik'te otomobilde dehşeti yaşayan Bahçıvan çiftinden açıklama
14:42   Pendik'te trafikte dehşeti yaşayan hamile kadın ile eşinden açıklama
14:41   Elektrikli otobüsten yükselen duman paniğe neden oldu