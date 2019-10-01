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Ters yönden giden otobüs şoförü kameraya yakalandı

Ankara'da özel bir halk otobüsünün ters yönden ilerlediği anlar, vatandaş kamerasına yansıdı.

01.10.2019 11:24Ters yönden giden otobüs şoförü kameraya yakalandı
Ankara'da özel bir halk otobüsünün ters yönden ilerlediği anlar, vatandaş kamerasına yansıdı.
Etimesgut ilçesinde çekildiği öğrenilen görüntülerde, özel bir halk otobüsü şoförünün, yolcuların ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atarak ters yönden ilerlediği anlar yer aldı.
Ankara'da dün meydana gelen ve 4 vatandaşın hayatını kaybettiği özel halk otobüsü kazasından hemen sonra akşam saatlerinde, Ahi Mesud Bulvarı'nda ikamet eden bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler, özel halk otobüsü şoförünün sorumsuzluğunu gözler önüne serdi.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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