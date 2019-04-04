04 Nisan 2019, 09:37
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Ters Yöne Dönüş Yapan Otomobil Motosikletliye Çarptı

Ters yöne dönüş yapan otomobil motosikletliye çarptı Motosikletlinin metrelerce havaya fırladığı kaza kameradaİSTANBUL - Levent'te sürücüsünün bir anda ters yöne dönüş yaptığı otomobil motosikletliye çarptı.

Ters yöne dönüş yapan otomobil motosikletliye çarptı
Motosikletlinin metrelerce havaya fırladığı kaza kamerada

İSTANBUL - Levent'te sürücüsünün bir anda ters yöne dönüş yaptığı otomobil motosikletliye çarptı. Motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladığı anlar kameralara yansıdı.
Kaza, İstanbul Levent Büyükdere Caddesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü bir anda ters yöne dönüş yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil seyir halindeki motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırladı. Kazada motosiklet sürücüsünün kalça ve omuz kemiğinin kırıldığı öğrenildi.
Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Motosiklet, İstanbul, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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