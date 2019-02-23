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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün ülkemiz, İstanbulumuz ve Halicimiz adına gerçekten tarihi bir temel atma törenini icra ediyoruz. Engellerle, sabotajlarla, provakasyonlarla dolu uzun bir mücadelenin ardından bir hayali daha gerçekleştiriyoruz." dedi.Erdoğan, Beyoğlu Camikebir'deki Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Zira bu mekanda Camialtı'nda 6 yıl futbol oynadım. O zaman gençliğimin en önemli yılları burada geçti. Tabii, buradan Binali bey de geçti. Şamil bey de geçti. Demek ki buranın bir tılsımı var ve buradan geçenler de bir yerlere ulaşabiliyor." diye konuştu.Bugün atılacak temelin ülke adına hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerle bu önemli günde bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün ülkemiz, İstanbul'umuz ve Haliç'imiz adına gerçekten tarihi bir temel atma törenini icra ediyoruz. Engellerle, sabotajlarla, provakasyonlarla dolu, uzun bir mücadelenin ardından bir hayali daha gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tersane İstanbul Projesi'nin, İstanbul'u çok farklı konuma taşıyacak bir proje olduğunu kaydederek, 238 bin metrekarelik alanda yap-işlet-devlet modeliyle bu projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.Proje kapsamında burada 2 adet 70 yat bağlama kapasiteli yat limanı, toplam yatak sayısı 1200 olan 5 yıldızlı 3 otel inşa edileceğini aktaran Erdoğan, ayrıca yine proje içinde Türkiye'nin çok önemli 3 müzesinin burada inşa edileceğini söyledi."İlk defa bir Kadın Müzesi'ni burada inşa etmiş olacağız"Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu müzelerden birinin Sarıyer'de olan Sadberk Hanım müzesi olacağını ve müzenin buraya taşınacağını ifade ederek, "Onun için de Koç grubuna teşekkür ediyorum. Burada bir de Kadın Müzesi aynı şekilde inşallah inşa edeceğiz. Zira ülkemiz bu yönde çok çok fakir. İlk defa bir Kadın Müzesi'ni burada inşa etmiş olacağız. Bir üçüncü müze de yine Türk İslam Eserleri Müzesi olarak yine burada inşa edilecek. Bunlarla birlikte ülkemizin müzeciliğine 3 müze ile kültür hayatına katkıda bulunmuş olacağız." şeklinde konuştu,Proje kapsamında, kültür merkezi, sergi alanı, tiyatro, sinema, eğlence tesisleri ve 5 bin 700 araç kapasiteli kapalı otoparkın yer alacağını belirten Erdoğan, apart ünite ve 100 bin metrekarelik açık yaşam alanı ile 80 bin metrakere perakende alanının da bu projenin bir parçası olduğunu dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine proje muhteviyatı içinde ofis binaları, dükkanlar, lokantalar ile bin kişilik bir de cami bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:"Müştemilatıyla, muhtevasıyla, mimarisiyle, konumuyla şehrimize layık bu projenin yatırım süresi tamamıyla 3 yıl ama kasım ayında inşallah ilk etabı diyebileceğimiz bölümünü açmış olacağız. İşletme süresi 45 artı 4 yıl, 49 yıl inşasıyla beraber. İhale bedeli 1 milyar 429 milyon lira olan Tersane İstanbul Projesi'nden devlet sadece kira bedeli olarak toplam 1 milyar 346 milyon dolar artı KDV geliri elde edecektir. Bunun yanında projenin Haliç ve İstanbul için oluşturacağı katma değer ile ülkemizin kazancı daha da artacaktır. Proje yapım aşamasında 4 bin kişilik, hizmete girmesiyle doğrudan 15 bin, dolaylı 45 bin olmak üzere 60 bin insanımıza yeni istihdam sağlayacaktır. Tersane İstanbul Projesi'nde tarihi ve tescilli yapılarla ilgili süreç de büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. SİT alanının tarihi değeri korunarak kentsel dönüşüm, sosyal dönüşüm ve ekonomik dönüşüm bir arada gerçekleştiriliyor. İnşallah buraya yıllık ortalama, yerli - yabancı 30 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Proje, İstanbul'umuzun marka değerini artırmakla kalmayacak. İnşallah Türkiye'nin turizm gelirine de olumlu katkı yapacaktır. Böylece Haliç tamamlanınca Avrupa'nın en büyük bilim merkezi olacak, Haliç, bilim merkezinin yanı sıra bölgenin güzelliğine güzellik katacak muhteşem bir esere daha kavuşacaktır.""Nerede hayırlı bir iş var, karşısında CHP'yi görürsünüz"Haliç'in bu eserle çok farklı bir dönüşümü yaşadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:"Sizler, bu projenin ilk gündeme geldiği andan itibaren nelerle karşılaştığını, nelere maruz kalındığını herhalde tam bilmiyorsunuz diye düşünüyorum. Yine de ben kısa bir özetleme yapayım. Biz bu projenin ihalesini yaklaşık 6 sene önce 2 Temmuz 2013'te, yer tahsisini de 8 Kasım 2013 tarihinde yaptık. Temennimiz bu projeyi 4 yıl içinde, bitirip milletimizin hizmetine sunmaktı. Ancak başını CHP'nin çektiği, aynı zihniyete mensup odaların da destek verdiği engellemeleri sonucu projeyi uzun yıllar fiilen başlatamadık. CHP, İstanbul'a ve diğer illerimize kazandırdığımız her yatırımda olduğu gibi bu projede de soluğu hemen mahkemede aldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde de aynısını yaptılar.Aynı şeyi Harbiye Kongre Merkezi'nde de yaptılar. Çünkü bunların işi hep engellemek. Nerede hayırlı bir iş var, karşısında CHP'yi görürsünüz. Yalan yanlış bilgilerle, aslı astarı olmayan iddialarla o günden bugüne kadar projeye mani olmak istediler. Gezi olaylarında İstanbul'un duvarlarını 'zulüm 1453'te başladı' sloganlarıyla kirletenler sanki kendi yandaşları değilmiş gibi bize tarih ve medeniyet dersi vermeye kalktılar. İşte şu anda bulunduğumuz mekan İstanbul'un fethinde kadırgaların Haliç'e indiği mekandır. Bakınız nereden nereye... Bir zihniyet, neyi iddia ediyor, biz ise neyi iddia ediyoruz. İşte biz, şimdi o ecdadımızın kadırgaları indirdiği bu mahalde hamdolsun Tersane İstanbul'u yeniden inşa ediyoruz."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeye karşı çıkanların tüm gayretlerine rağmen bir kez daha hedeflerine ulaşamadıklarını belirterek, "Fakat şehrimize ve milletimize yaklaşık 6 sene bu projede kaybettirdiler. Aynısını da AKM'de yaptılar. Orada da biz çok ciddi zaman kaybına uğradık. Ama isteseler de istemeseler de işte Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini bir opera binası olarak attık. Şimdi de buranın temelini atıyoruz." diye konuştu.Böyle bir zaman kaybıyla da olsa bu projenin bu aşamaya gelmesini son derece önemli gördüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Açıkçası bugünkü şu manzara, Türkiye'de yegane varlık gayesi, hizmet - yatırım düşmanlığı olan malum kesime verilmiş esaslı bir derstir. Bugün hep birlikte şahitlik ettiğimiz şu tablo Türkiye'de eser siyasetinin yeni bir zaferidir. Hep söylerim, Ziya Paşa'nın güzel bir beyiti vardır: 'Eşşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri'. Biz de bununla anılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.(Sürecek)