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Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü

Yalova'da bir tersanede kaynak işçisi olarak çalışan genç, metrelerce yüksekten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü. 26 yaşındaki talihsiz genç feci şekilde hayatını kaybetti.

15.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:01

'nın Altına ilçesinde tersanede çalışan kaynak işçisi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Kaynak yapan gencin malzeme almak için yerinden ayrıldığı, bu sırada üzeri örtülü olan deliğe basıp yüksekten düştüğü belirtildi.

YERİNDEN AYRILDI, SONU OLDU

Edinilen bilgiye göre, 'da yaşayan ancak çalışmak üzere Yalova'nın ilçesinde bulunan bir tersaneye gelen Emre (26), her zaman olduğu gibi mesaisine başladı. Kaynak işi yapan talihsiz genç malzeme almak için yerinden ayrıldı.

YAPIM AŞAMASINDAKİ GEMİNİN MAKİNE DAİRESİNE DÜŞTÜ

Bu esnada üzeri örtülü olan deliği fark etmeyen genç buraya bastı. Bir anda kendisini boşlukta bulan Aydın, metrelerce aşağıda bulunan yapım aşamasındaki geminin makine dairesine düştü. Hızla yere çarpan genç, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü

Altınova, İstanbul, Yalova, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA


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