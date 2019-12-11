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Tersanede yangın

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde bir tersanenin boya deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

11.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:51
'nın ilçesindeki tersaneler bölgesinde bir tersanenin boya deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Yalova'nın Altınova ilçesi tersaneler bölgesinde bulunan Cemre Tersanesi'nin boya deposunda sabah 08.30 sularında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi tersane personeli yaptı. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonrasında kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma olmadı. Maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
(Saim Çotuk/İHA)
Tersanede yangın

Altınova, Yalova, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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