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Tersanelerde korona tedbirleri alındı

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Fazıl Uzun, koronavirüs ile mücadele kapsamında tersanelerde tedbir aldıklarını kaydettiTersanelerin yurtdışına iş yaptığından dolayı daha Covid-19 virüsü ülkemizde görülmemişken iki aydır çok dikkat ve özen...

23.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:37
Tersanelerde korona tedbirleri alındı
Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Fazıl Uzun, koronavirüs ile mücadele kapsamında tersanelerde tedbir aldıklarını kaydetti

Tersanelerin yurtdışına iş yaptığından dolayı daha Covid-19 virüsü ülkemizde görülmemişken iki aydır çok dikkat ve özen gösterildiğini belirten Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Fazıl Uzun, "Bu tutum artarak devam etmektedir. Resmi kurumlar ile toplantılar düzenlenmiş, alınacak tedbirler hakkında tespitler yapılmış, tersanelerde üst ve orta düzey yöneticilerin bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Tersanelerimizde, iki aylık geçen zamanda Covid-19 ile mücadele eylem planı kapsamında tedbirler alındı. Kamu kurumları ve uzmanlar ile çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişmelere göre Sağlık Bakanlığımızın direktifleri ile her türlü ilave tedbirleri almaya hazırız" dedi. - YALOVA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Altınova, Yalova, Güncel

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