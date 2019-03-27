Terzi Dükkânının Kurşunlanma Anları Kamerada

Kaynak: DHA

ANTALYA'da Talip Gök'ün sahibi olduğu terzi dükkanı tabancayla kurşunlandı. Olay da şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken camdan giren kurşun, kumaş standına isabet etti. Şüphelinin tabancayla ateş etmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde bulunan Arzum adlı terzi dükkanında meydana geldi. Motosikletle işyerinin önüne gelen 35-40 yaşlarında, 170 boylarındaki kişi, belinden çıkardığı tabancayla Talip Gök'ün terzi dükkanına doğru iki el ateş etti. Kurşunlardan biri işyerinin camını delip kumaş standına isabet ederken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay anı kameralara yansırken, tabancasını beline takan şüpheli motosikletine binerek olay yerinden kayıplara kaçtı.Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - Antalya