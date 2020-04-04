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Terzi karı koca sağlık çalışanlarına ücretsiz maske üretiyor

Konya'da terzilik yapan Himmet ve Gülizar Güleçyüz çifti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının kullanması için 3 metrekarelik terzi dükkanlarında maske üretiyor.

04.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:10
Terzi karı koca sağlık çalışanlarına ücretsiz maske üretiyor
Konya 'da terzilik yapan Himmet ve Gülizar Güleçyüz çifti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının kullanması için 3 metrekarelik terzi dükkanlarında maske üretiyor.
Kızına, bir sağlık çalışanı tarafından gelen "Babanın terzi olduğunu biliyoruz bize 30-40 tane maske yapabilir mi?" mesajının ardından Konya Bedesten Çarşısı'ndaki küçük dükkanında maske dikmeye başlayan çift, bu süreçte fedakarca çalışan sağlık personellerine destek olmak istiyor.
Terzi Himmet Güleçyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı birlik olunması, herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini belirterek, eşiyle "Bir tuğla da bizden olsun" anlayışıyla yola çıktıklarını ifade etti.
Kızının aldığı bu mesajın ardından "Böyle bir ihtiyaç varsa daha fazlasını yapalım" diye düşündüklerini anlatan Güleryüz, "Belediyelerden ya da hastanelerden ihtiyaç duyanların bize ulaşması halinde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Kısacası üzerimize düşen ne varsa ücretsiz yapmaya hazırız." dedi.
Maske ve giysiler için özel bir kumaş varsa bunları da tedarik etmeye hazır olduklarını aktaran Güleçyüz, bu konuda ellerinden ne gelirse eşiyle yapmaya hazır olduklarını söyledi.
"Maksat devletimizin yanında olduğumuzu göstermek"
Güleçyüz, Bedesten Çarşısı'nda çalışan birçok esnafın da aynı şekilde göreve hazır olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Şahsım olarak devletimize her türlü yardımı yapmaya hazırım. Eminim ki Türkiye 'nin birçok yerinde vatandaşlar buna hazırdır. Yeter ki fırsatçılara fırsat vermeyelim. Çok basit bir maske konusunda fiyatlar aldı başını gidiyor. Kullanacağım kumaş kabul görürse kumaşı da kendimden olmak üzere devletimize ücretsiz hizmet etmeye hazırım. 'Yok kumaşını biz belirleyeceğiz' diyorlarsa o zaman da yine karşılıksız çalışmaya hazırız. Yeter ki böyle bir istek gelsin.
Şu anda Konya'daki bir hastanenin röntgen servisindeki kardeşlerimiz için maske yapıyoruz. Bundan sonra da böyle bir istek gelirse ve ihtiyaç hasıl olursa her türlü çalışmaya hazırız. Bu ara işlerimiz de zaten durmuş halde. Böyle boş duracağımıza devletimize bir katkımız olsun istiyoruz. Maksat devletimizin yanında olduğumuzu göstermek."
Bedesten esnafı da devletin yanında
Tekstilci Hasan Erben ise Himmet ustanın bu sosyal projesine desteklemeye hazır olduklarını söyledi.
Esnaf Mustafa Çiğlez de Türkiye olarak en çok birlik beraberliğe ihtiyaç duyulan dönemlerden geçildiğine dikkati çekerek, "Önemli olan ülkemizin içerisinde bulunduğu durumdan bir an önce çıkması. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Vatandaş olarak vicdani sorumluluğumuz bu." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Konya, Güncel
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