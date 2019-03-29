Terzibayırı'ndan Gönül'e Coşkulu Miting

Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül'ü, Terzibayır'ı adeta bağrına bastı. Program öncesi Kobra Murat'ın sahnesi ile coşan Terzibayır'ı, AK kadroların alana gelmesi ile coşkusunu daha da arttı. Başkan Adayı Gönül'e AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, il ve ilçe başkanları ile meclis üyesi adayları eşlik etti. Program kapsamında 30 yıldır CHP'nin mahalle temsilciliğini yaptığını söyleyen Muharrem Kobilay'a başkan adayı Gönül AK Parti rozeti takarken, Nahit Doyuraner ve Sedat Cebe'ye de İl Başkanı Eryarsoy ile Milletvekili Sezer Katırcıoğlu rozetini takdim etti.

UYUMLU ÇALIŞARAK İZMİT'İ KAZANDIRACAĞIZ

Kısa bir selam konuşması gerçekleştiren MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, "Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşım dediği Azize Sibel Gönül ve televizyon programında sadece Tahir Büyükakın'dan söz ettiği adaylarımızın ellerinden tutun ve belediye başkanı yapın" dedi. Mahalleli ile "Yeşil siyah en büyük Kocaeli" şeklinde tezahürat yaptıktan sonra konuşmasına başlayan Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Bu kalabalığınız ve coşkunuz gerçekten içimizi ısıttı. Büyükşehirimiz ile birlikte İzmit'te uyumlu çalışarak İzmit'imizi kazandıracağız." diye konuştu.

MUTLULUĞU VE HUZURU İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Açıklamalarına devam eden Başkan Adayı Gönül, "Gençlerimize istihdam merkezileri ile yardımcı olacağız. Mesleği olmayan gençlerimizin meslek sahibi olması konusunda destek olacağız. Her bir vatandaşımızın mutluluğu ve huzuru için çalışacağız. Bizler sizlerden her zaman mutlu olmayı, hayata neşeli tarafından bakabilmeyi öğrendik. Cumhur İttifakı olarak seçimlere giriyoruz. Bizler şuan inanıyor ve güveniyoruz. Bu ittifak seçimden seçime bir araya gelenlerin değil, memleketi için bir olanların ittifakıdır" şeklinde konuştu.

SEÇİM BİTMİŞ, GERİ SAYIM BAŞLAMIŞ

Başkan Adayı Gönül'ün ardından konuşmasına başlayan Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Biz bu mahalleye sadece seçim için gelmedik. Ben görüyorum ki Terzibayır'nda da iş bitmiş, hayırlı olsun. Aslında seçim bitmiş geri sayım başlamış. Bizler pazara kadar değil, mezara kadar sizlerle beraberiz zerre kadar şüpheniz olmasın. Sizlerden Sibel Ablamız ile beraber hizmet edebilmemiz için sonsuz destek istiyoruz. Sakın bizi birbirimizden ayırmayın" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından başkan adaylarına İzmit Kalespor'un 41 numaralı ve isimlerinin yazılı olduğu forma hediye edildi.

Kaynak: Bültenler