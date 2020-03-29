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Terziden evlerinden çıkmayanlara kitap

DÜZCE'de, terzi Özcan Yetgin, iş yerinde kitaplığında bulunan kitapları, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara, okumaları için veriyor.

29.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:26
Terziden evlerinden çıkmayanlara kitap

DÜZCE'de, terzi Özcan Yetgin, iş yerinde kitaplığında bulunan kitapları, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara, okumaları için veriyor.

?Kentte terzilik yapan Özcan Yetgin, koronavirüs salgınının ardından iş yerinde bulunan kitapları isteyen vatandaşlara götürmeye başladı. Özcan Yetgin, evde kalınan süreç içerisinde yapılacak en iyi faaliyetlerden birinin kitap okumak olduğuna dikkat çekerek, "Koronavirüs salgını öncesi insanlarımız buraya gelip kitapları okuyabiliyorlardı. Öğrencilerimiz geçerken buraya geliyorlardı. Biz burada kitapları ücretsiz okuma imkanı sağlıyoruz, evlerine götürmeleri için emanet verebiliyoruz. Aynı zamanda kitap bağışı da kabul ediyoruz. Şu anda koronavirüsten dolayı insanlar sokağa çıkamıyorlar. Çıkamadıkları için evde yapılacak en güzel olay, kitap okumak" dedi. İsteyen kişilere kitaplarını verdiğini belirten Özcan Yetgin, "İsteyenler bize ulaşıp, kitap isteyebilirler, kitap önerisinde bulunabiliriz. Kitapların kısa tanıtımlarını yapabiliyoruz. Evimizde kalalım, kitap okuyalım, bilgilenelim. İnsanlarımızın evde kalması lazım. Çünkü virüs temas yoluyla daha çok bulaşıyor. Ne kadar az temas olursa o kadar az yayılır. İnşallah bir an önce biter ve eski cıvıl cıvıl günlerimize ulaşırız" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel

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