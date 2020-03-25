Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Terziler de maske işine girdi - Haberler

Terziler de maske işine girdi

Sinop'ta 1 haftadır hizmet veren bir terzi, sipariş üzerine yıkanabilir maske dikiyor.

25.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:41
Terziler de maske işine girdi
Sinop 'ta 1 haftadır hizmet veren bir terzi, sipariş üzerine yıkanabilir maske dikiyor.

Korona virüsü salgını nedeniyle maskeye talep artınca terziler de maske üretim işine girdi. Korona virüsünün Türkiye 'ye de sıçramasından sonra taleplerin çoğaldığını belirten terzi Ahu Yalçın, siparişlere yetişmeye çalışıyor. Ahu Yalçın, "Dükkanımı açalı daha 1 hafta oldu. Açmamla birlikte zaten virüsün yayılması bir oldu. Virüs yayılmaya başlayınca maske kalmadı piyasada. Maska de kalmayınca medikaller, eczaneler terzilere yönlendirmeye başladı. En uygun kumaşlardan 90 dereceye dayanıklı yıkanabilir özelliği olan, burnunda teli bulunan maskeler dikmemiz için bizi yönlendirdiler. Özellikle Sağlık Bakanlığı'ndan denetmenlere sordum. '90 derecede yıkanabilir burnunda teli olan, nefes almayı sağlayan kumaştan maske dikin' dediler. Sipariş üzerine dikmemizi söylediler. Biz de sipariş üzerine maske dikmeye başladık. Burun bölgesine tel koyuyoruz, özellikle buruna daha az mikrop girsin diye. Kumaş yıkanmış patiska olarak geçiyor. O zaman çekme olmuyor. Özellikle maske ütülenip yıkanabiliyor. Bu da mikrobu kırmada önemli bir faktör. Talep çok var. Bugüne kadar 250-300 tane maske diktim. Bu söylediklerim 2-3 gün içerisinde oldu. Dikmeye başladığım günden beri siparişler geliyor. İki kişi günde ortalama 100-150 tane dikiyoruz" dedi.

Ahu Yalçın, maskelerin tanesini 5 TL'den sattığını sözlerine ekledi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Sinop, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı Haberler
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı
Van’da felaket! İki aile arasında çıkan kavgada ölü ve yaralılar var Haberler
Van'da felaket! İki aile arasında çıkan kavgada ölü ve yaralılar var
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? Haberler
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış Haberler
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Haberler
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haberler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı Haberler
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:40: Bulutlarda oluşan ay yıldız silueti görenlerin ilgisini çekti - Haber 11:38: Tel Abyad'da 760 kilo patlayıcı ele geçirildi - Haber 11:38: SAHTE PARAYLA CEP TELEFONU ALAN KADIN KAMERADA - Haber 11:38: Tel Abyad'da inşaat halindeki evde patlayıcı malzemeleri bulundu - Haber 11:38: Otomobilin çarptığı yaya öldü, alkollü olduğu öne sürülen sürücü kaçtı - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? - Haberler 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 11:08: Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber 09:40: Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı - Haber