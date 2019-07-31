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Terzilerin bayram mesaisi

Ladik'te Kurban Bayramı'na günler kala terzilerde bayram mesaisi başladı.

31.07.2019 11:34 Terzilerin bayram mesaisi
Ladik'te Kurban Bayramı'na günler kala terzilerde bayram mesaisi başladı.
Ladik'te 87 yaşındaki emektar terzi Ali İşler, aldıkları siparişleri bayrama yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.
İşler, "Hazır giyim yanında terzilik mesleği yok olma tehlikesi altında, önceleri olduğu gibi kimse gelip hazır elbise diktirmiyor. Yaptıklarımız genelde tamirat işleridir. Biz terzilerin işi sadece bayramlar dolayısıyla hareketlenir. Siparişleri yetiştirmek için erkenden açtığımız terzi dükkanımızda günün geç vakitlerine adar çalışıyoruz." dedi.
İşler, diğer meslektaşlarına da bereketli bol kazançlar diledi.

Kurban Bayramı, Ladik, Güncel

Kaynak: AA

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