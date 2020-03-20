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Terziliği bırakıp maske üretmeye başladı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 30 yıllık terzi Fahrettin Gülmez, koronavirüs nedeniyle işlerine ara verip, pamuklu kumaşlardan maske üretimine başladı.

20.03.2020 08:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:58
Terziliği bırakıp maske üretmeye başladı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 30 yıllık terzi Fahrettin Gülmez, koronavirüs nedeniyle işlerine ara verip, pamuklu kumaşlardan maske üretimine başladı. Günlük 250- 300 maske ürettiğini belirten Gülmez, siparişlere yetişmekte güçlük çektiğini söyledi.

Saraylar Mahallesi'ndeki iş yerinde 1990 yılından bu yana terzilik yapan Fahrettin Gülmez, koronavirüs vakalarının Türkiye 'de de görülmesinin ardından, gömlek ve pantolon tamiri ile dikimine ara verdi. Mesleği ile ilgili sipariş almayı bırakan Gülmez, vatandaşları salgından korumak için maske üretmeye karar verdi. Şu an piyasada neredeyse bulunamayan ve fırsatçılar tarafından fahiş fiyatlara satılan maskeyi üreten Gülmez, halkın salgından korunmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Her sabah saat 08.00'de iş yerini açan Gülmez, akşamdan hazırladığı pamuklu kumaşlarını titizlikle dikiyor. Akşam saat 18.00'e kadar siparişlerini yetiştirmek için dikiş makinesi ile hummalı bir çalışma yapan Gülmez, tamamladığı maskelerini ambalaj içine yerleştirerek satışa hazır hale getiriyor.Günde yaklaşık 250- 300 maske üretimi yaptığını belirten Gülmez, "Koronavirüs dünyada yayılmaya başlamasının ardından maskeye olan talep çok arttı. İnsanlar maske fiyatlarının artmasından, maske bulamamaktan çok şikayetçiydi. Bende bu sorunun çözümüne katkı sağlamak ve taleplerin fazla olmasından dolayı, terzilik işini bırakıp maske üretimine giriştim. Günde 250-300 maske üretimi yapıyorum. Vatandaşlar ürettiğim maskeye çok ilgi gösteriyor. İşimi, üretmeyi çok seviyorum. Koronavirüs tehlikesi azaldığında, maske üretimini bırakıp terziliğe geri döneceğim" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Pamukkale, Saraylar, Türkiye, Güncel

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