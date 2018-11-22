Tes-Der'de Görev Dağılımı

22 Kasım 2018 Perşembe 11:01



22 Kasım 2018 Perşembe 11:01

Kısa adı TES-DER olan, Tut Elimden Sağlık Düşünce Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği 1.Olağan Genel Kurulun ardından ilk toplantısını yaparak görev dağılımı yaptı. Toplantıda Başkanlığa Soner Polat getirildi.Geçtiğimiz günlerde Mimsin Şirintepe Mahallesi Suat Hayridal Caddesi, Ahmet Sungur sokak, gencer apartmanında 1.Olağan Genel Kurulunu yapan Tes-Der, ilk yönetim kurulu toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi. Toplantıda Derneğin başkanlığına Soner Polat, Başkan yardımcılığına Hayri Yücedağ, Sekreterliğe Emir Hakan Ekinci, Saymanlığa Hakan Temurtaş, Üyeliğe de, Coşkun Feyzioğlu, Ömer Faruk Özyurt ile Seyit Ahmet Bağda getirildi.Kısa sürede önemli çalışmalara imza attıklarını belirten dernek başkanı Soner Polat, derneğin kuruluş amacını ise şu şekilde sıraladı. 1-İnsan sağlığının korunması ve sağlıklı yaşamın önemi konusunda toplumda bilinç oluşturarak sağlıklı yaşam kalitesinin yükseltilmesinde farkındalık oluştumak. 2-Toplumdaki bireylerin beden ve ruh sağlığını tehdit eden, zararlı ve bağımlılık yapan tüm alışkanlıklara mücadele ederek, milli manevi değerlere sahip, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak. 3- Aile fertlerinin madde bağımlısı olma riskini en az seviyeye indirmek için sağlıklı bir aile ortamının oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak.4-Madde bağımlılığı ile ilgili sağlık, adalet, eğitim, emniyet ve güvenlik, diyanet işleri, sosyal hizmetler, yerel yönetim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve eşgüdüm içinde madde bağımlılığının önlenmesi ve tedavisine yönelik hizmetleri yürütmek.5-Madde bağımlılarına maddi ve manevi yardımı yapmak ve onların topluma kazandırılmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan eğitim, rehberlik, danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve terapileri ile ilgili araştırma ve destek çalışmaları yapmak.6-Madde bağımlılığı konusunda, toplumda yardımlaşma, dayanışma ve gönüllülüğün tesisi için gerekli çalışmaları yapmak.7- Madde bağımlılığı ile mücadele hususunda milli politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak. - KAYSERİ