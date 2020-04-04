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TES-İŞ Başkanı Akma: "Sayaç okunmaması kararı genele uygulanmalı"

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı Ersin Akma, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) karantina, idari kararlar nedeniyle sayaç okumanın durdurulduğu, sosyal mesafenin korunamadığı yerler için aldığı sayaç okunmaması kararının, ülke genelinde...

04.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:28
TES-İŞ Başkanı Akma:
Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı Ersin Akma, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) karantina, idari kararlar nedeniyle sayaç okumanın durdurulduğu, sosyal mesafenin korunamadığı yerler için aldığı sayaç okunmaması kararının, ülke genelinde uygulanması çağrısında bulundu.
Akma, yazılı açıklamasında, EPDK'nin elektrik ve doğalgaz sayaçlarının okunmaması, emsal tüketim veya kıyasen faturalandırma uygulamasına geçilmesine ilişkin kararını değerlendirdi.
Yeni tip koronavirüsle mücadele çerçevesinde, sayaç okumada çalışan personelin korunmasına ilişkin karardan dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, EPDK'ye, kurul üyelerine teşekkürlerini ileten Akma, dağıtım şirketleri bünyesinde sahada çalışan, elektrik ve doğalgaz sayaçlarını okuyan kişilerin gün içerisinde çok sayıda vatandaşla temas ettiğine ve yüksek risk altında çalıştığına dikkati çekti.
EPDK'nin kararının endeks okuma yerine, geçmiş yılların ilgili aylarına denk gelen emsal tüketimlerin veya tüketici beyanlarının dikkate alınmasına ve kıyasen faturalandırma yapılmasına ilişkin olduğunu aktaran Akma, şunları kaydetti:
"Karara göre, karantina veya idari kararlar nedeniyle sayaç okumanın durdurulduğu yerler ile sahada endeks okuyan arkadaşlarımız için sosyal mesafenin korunamadığı yerleşim yerlerinde üç ay süreyle sayaçlar okunmayacaktır.
Ancak virüsün tüm ülkeye yayılmış olması, bizleri değişen koşullara göre iş yerlerinde ve sahada ek tedbirler almaya zorunlu kılmaktadır. Bugün itibarıyla belirli yerleşim yerlerinden ziyade sahada çalışan ve endeks okuyan tüm arkadaşlarımız virüs bulaşma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dolayısıyla sayaç okunmaması kararı genele uygulanmalı, ilgili tüm üyelerimizin ve abonelerin güvenliği garanti altına alınmalıdır."

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››TES-İŞ Başkanı Akma: 'Sayaç okunmaması kararı genele uygulanmalı' - Haberler

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