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TES-İŞ, su ve gaz işçilerinin koronavirüsle mücadeledeki fedakarlığına dikkati çekti

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı Ersin Akma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede enerji, su ve gaz işçilerinin gösterdikleri fedakarlıkların unutulmaması gerektiğini ifade etti.

26.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:00
TES-İŞ, su ve gaz işçilerinin koronavirüsle mücadeledeki fedakarlığına dikkati çekti
Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı Ersin Akma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede enerji, su ve gaz işçilerinin gösterdikleri fedakarlıkların unutulmaması gerektiğini ifade etti.
Akma, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşa kesintisiz hizmet sunmak için her türlü fedakarlığı gösteren TES-İŞ üyelerinin, gerektiğinde Suriye'de kepçe ve dozerlerle cepheye koştuğunu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduğunu belirtti.
Üye işçilerin şimdi de sağlık merkezlerine, fabrikalara ve vatandaşlara kesintisiz hizmet vermek için olağanüstü çaba harcadığını vurgulayan Akma, koronavirüs salgınıyla mücadelede enerji, su ve gaz işçilerinin gösterdikleri fedakarlıkların unutulmaması gerektiğini kaydetti.
Akma, Türkiye'nin enerji, su, gaz işçileriyle büyük gurur duyduğunu ve onları kutladığını ifade etti.
Üyelerin sağlığı ve güvenliğinin korunması için işverenlerle düzenli görüşmeler yaptıklarına işaret eden Akma, kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak şirketlerde üyelerin durumları, iş yerlerinden saha hizmetlerine kadar tüm alanlarda her türlü hijyen ve güvenlik önleminin alınması, çok sayıda işçinin çalıştığı yerlerde sosyal izolasyonun sağlanması gibi hususların, görüşülen ana konular arasında olduğunu bildirdi.
Akma, görüşmelerin sonucunda uygulamaya alınan ve ilerleyen günlerde hayata geçirilecek kararların yakından takip edildiğini belirtti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Güncel

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