26 Şubat 2019, 11:04
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Tesadüfen Keşfedilen Mağarayı Defineciler Talan Etti

Gümüşhane'de taş ocağı çalışması sırasında tesadüfen fark edilen tarihi mağara, zengin olma hayali kuran defineciler tarafından talan edildi.

Gümüşhane'nin İkisu Mevkii'nde taş ocağı çalışması sırasında tesadüfen bulunan, içinde fresklerin bulunduğu, sarp kayalıklar içindeki mağara, defineciler tarafından talan edildi. Duvarlarında, geçmişi M.Ö. 10'uncu Yüzyıl'a kadar uzanan ve 'Dağ Manastırı' olarak adlandırılan mağaranın, turizme kazandırılması isteniyor.

Gümüşhane'nin İkisu Mevkii'nde yıllar önce başlatılan taş ocağı çalışması sırasında sarp kayalıklar arasında bir mağara olduğu fark edildi. Mağarada yapılan incelemelerde duvarlarında, milattan önceki yıllara ait işaretler ve freskler ile Yunanca yazılar yer aldığı belirlendi.

DEFİNECİLER TARAFINDAN TALAN EDİLDİ

'Dağ Manastırı' olarak adlandırılan ve tarihi geçmişi M.Ö. 10'uncu yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilen mağara, defineciler tarafından talan edildi. Duvarlarındaki yazı ve fresklerin tahrip olduğu mağaranın arkeologlar tarafından araştırılıp, turizme kazandırılması isteniyor.

"ARKEOLOGLARIN GELİP İNCELEMESİ GEREK"

TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral, mağaranın taş ocağı çalışmaları sırasında keşfedildiğini anlatarak, mağara ile ilgili detaylı araştırma yapılmadığını söyledi. Oral, "Bu işin uzmanları olan arkeologların gelip burayı incelemeleri gerekiyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla mağaranın içerisinde ve tavanında özel bir sıva var. Burası çok tahrip edilmiş. Burayı kullanan ya da define arayanlar mağarayı tahrip etmiş. Duvarlarda freskler var. Bizans Dönemi'ne ait olduğunu tahmin ettiğimiz simgeler var. O dönemlere ait yazılar var" dedi. Oral, mağaranın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından incelenerek, turizme kazandırılmasını istedi.

İşte o mağaradan görüntüler;

Gümüşhane, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa, Yaşam, Kültür Sanat
Kaynak: DHA


YORUMLAR (5)
TARİH SEVGİMİZ: KEŞKE HİÇ KEŞFEDİLMEMİŞ OLSAYDI . BELKİ SONRAKİ NESİL SAHİP ÇIKARDI :(
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S.YILMAZ: 696 KHK İLE TAŞERONDAN KADROYA GEÇEN KAMU İŞÇİLERİNE 2021 YILINA KADAR UYGULANACAK YÜZDE 4 ZAM BÜYÜK HAKSIZLIKTIR.. İŞÇİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ DİYEN HÜKÜMETİMİZDEN ENFLASYON FARKI VE ANAYASAL HAKKIMIZ OLAN 2019 KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLÜNE DAHİL OLMAK İSTİYORUZ.. (4/D KAMU İŞÇİLERİ)6
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ARKEOLOG: brenda 1975 te bulup imzasını atmış biz de şimdi keşfettik ne ala
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Kİ: Dikkat edin bu definecişerin işleri nedense rast gitmiyor
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VOLKAN ERPEK: ABİ VALLAHA BUNLAR MAL
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