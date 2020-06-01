Tescillenen 'Bozcaada çavuş üzümü' için tanıtım toplantısı düzenlendi

Tescillenen 'Bozcaada çavuş üzümü' için tanıtım toplantısı düzenlendiÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde yetişen ve geçen günlerde Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından tescil edilerek, coğrafi işaret onayı alan 'çavuş üzümü' için tanıtım toplantısı düzenlendi.

01.06.2020 18:02 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:07
Tescillenen 'Bozcaada çavuş üzümü' için tanıtım toplantısı düzenlendi
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde yetişen ve geçen günlerde Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından tescil edilerek, coğrafi işaret onayı alan 'çavuş üzümü' için tanıtım toplantısı düzenlendi.
Bozcaada ilçesinde yetişen çavuş üzümü, Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından tescil edilerek, coğrafi işaret onayı aldı. Bozcaada'da yaşayanların önemli gelir kaynağı olan çavuş üzümü, son yıllarda Ata Demirer, Feridun Düzağaç, Merve Boluğur ve Sumru Yavrucuk gibi birçok ünlü tarafından yapılan tanıtımlar ile gündeme gelmişti. Tescillenen 'Bozcaada çavuş üzümü' için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde; Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Günel'in katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantı, çavuş üzümü için hazırlanan videonun sunulmasıyla başladı.
'İL VE İLÇE OLARAK HEPİMİZİ BÜYÜK BİR SEVİNCE BOĞDU'
İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Bozcaada çavuş üzümünün coğrafi işaret onayını aldığını hatırlatarak, "Bu il ve ilçe olarak hepimizi büyük bir sevince boğdu. Bu coğrafi tesciller genellikle Sivil Toplum Kuruluşları üzerinden yürüyor. Burada belki bizim il, ilçe müdürlüğümüzün ve kaymakamlığımızın ufak tefek katkıları olmuştur ama esas aslan payı kesinlikle kooperatifimize aittir. Bundan sonra Bozcaada bir tek çavuş üzümü değil, diğer üzüm çeşitlerinin geliştirilmesi ve daha iyi bir hale getirilmesi için, buradaki üzüm üreticilerimizin daha da fazla kar edebilmesi için il ve ilçe müdürlüğü olarak elimizden gelen yapacağız" dedi.
'BOZCAADA ÇAVUŞ ÜZÜMÜ ÇOK ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR'
Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada'da bağcılığın antik dönemlerden, binlerce yıldan beri devam eden bir gelenek olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Bu bağcılığın içerinde 'Bozcaada çavuş üzümü' çok önemli bir yer tutuyor. Neredeyse ismi Bozcaada ile özdeşleşen, Bozcaada'da yetiştiği gibi tat, aroma ve kabuk yapısı olarak başka hiçbir yerde yetişmeyen bir ürün 'Bozcaada çavuş üzümü'. Hem bu çavuş üzümünün hem de adada bağcılığın desteklenmesi adına bakanlığımız, valiliğimiz himayesinde tarım müdürlüğümüz ve kaymakamlığımız olarak birçok destekte bulunduk. Bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz."
'ANALİZLERDEN ÜSTÜN OLARAK ÇIKTI'
Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Günel ise, "Bozcaada ismiyle özdeşleşen 'Bozcaada çavuş zümü' ada iklimi, toprak yapısı, rüzgarı, aroması, kabuğu, yapısı konusunda eşsiz. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde yapılan karşılaştırmalı tahlil ile bunu anlıyoruz. Bizim Bozcaada çavuş üzümümüz bütün değerlerden, analizlerden üstün olarak çıktı. Buraya özgü, baş yerde yerseniz aynı tat, koku, irilik bulamıyorsunuz" diye konuştu. Tescillenen ’Bozcaada çavuş üzümü’ için tanıtım toplantısı düzenlendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bozcaada, Güncel, Haber

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