Tescillenen Diyarbakır kadayıfı için tesis kurdu (2)

AHMET KAPLAN - Diyarbakır 'ın geleneksel, tescilli tatlısı "burma kadayıf"a gösterilen yoğun talep üzerine, devletin hibe desteğiyle 3 bin metrekare alanda üretim tesisi kuruldu.Diyarbakır'ın yüzyıllık lezzeti, sütlü, fıstıklı, cevizli, kaymaklı, peynirli, burma, düz, çubuk çeşitleriyle sunulan kadayıfın, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenmesiyle ünü her geçen gün arttı.Yoğun talep üzerine harekete geçen kentteki kadayıf işletmecisi hazırladığı projeyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 'ndan yüzde 50, Karacadağ Kalkınma Ajansı'ndan da yaklaşık 300 bin lira makine ve ekipman desteği aldı.Bu desteği sermayesi ile birleştiren işletmecinin Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 'nde 3 bin metrekare alanda kurduğu üretim tesisi, günlük 800 kilogram tatlı üretimiyle 65 kişiye ekmek kapısı oldu.Başta "burma kadayıf" ve yöresel tatlılardan "Sütlü Nuriye" olmak üzere çok sayıda kadayıf ve baklava çeşidinin yapıldığı tesiste, hedef 2,5 ton üretimle 300 kişiye istihdam sağlamak.Tesisi kuran işletmeci Murat Altunhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1945 yılında babasının 20 metrekarelik iş yerinde tatlı üretimine başladığını belirterek, son üretim yaptıkları alanın ise 600 metrekare olduğunu söyledi."Otomasyonla seri üretim"Özellikle burma kadayıf ve yanı sıra diğer tatlılara talebin artmasıyla mevcut üretim alanının yetersiz kaldığını ifade eden Altunhan, bu nedenle devlet desteğiyle 3 bin metrekare kapalı alana sahip tesis kurduklarını belirtti.Altunhan, "Yurt içi ve uluslararası alanda markamızı daha da yaygın hale getirmeyi düşünüyoruz. Şimdi otomasyon sistemine geçtik, seri bir çalışma sistemimiz oluştu. Şu an günlük üretimimiz 800 kilogram. Tam kapasiteyle çalışmaya başladığımızda üretimimiz 2,5 tona ulaşacak. Allah'ın izniyle o zaman hedefimize ulaşmış olacağız." dedi.En büyük mutluluğunun ise istihdam sağlamak olduğuna işaret eden Altunhan, "Buradan 65 aile geçiniyor. Bu da beni mutlu ediyor. İnşallah kapasitemizi genişletip çalışan sayısını 300'e ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı."Bayilik vermeye başlayacağız"Burma kadayıfın tescili ile iş yoğunluklarının arttığına dikkati çeken Altunhan, "Yurt dışından da tatlı talebi var ama şu an için karşılayamıyoruz. Ankara ve İstanbul 'un da bulunduğu yaklaşık 30 ilden bayilik teklifi geldi. Şu an soğuk zincirle alakalı çalışmalarımız var. Bu zinciri geliştirdikten sonra bayilik vermeye başlayacağız. Allah'ın izniyle Türkiye 'nin her yerine tatlı göndermeye başlayacağız. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye'de bu kapasitede bir fabrika yok." diye konuştu."Evime ekmek götüreceğim, evlatlarımı okutacağım"Tesiste çalışanlardan 5 çocuk annesi Saime Yıldız da eşinin apartman görevlisi olduğunu, maddi imkansızlıktan dolayı çocuklarından bazılarını okutamadığını söyledi.Bu iş ile gelir elde etmenin sevincini yaşayan Yıldız, "Çok mutluyum, gururluyum, evime ekmek götürüyorum, cebim para görüyor. İşletme sahibine ve devletimize çok teşekkür ediyorum. Bu imkanla evime ekmek götüreceğim, evlatlarımı okutacağım." değerlendirmesinde bulundu.Çalışanlardan Kübra Uğurlu ise, daha önce geçici işlerde çalıştığını anlatarak, "Artık sabit bir işim olduğu için çok mutluyum. Sigortalıyım, maaşım da düzenli şekilde yatıyor." dedi.